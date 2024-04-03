Опытные огородники объяснили, каковы последствия выращивания огурцов и томатов по соседству, и как правильно их посадить, чтобы получить максимальный урожай.

Соседство огурцов и помидоров в огороде не имеет никаких негативных последствий, наоборот, это может улучшить урожайность обеих культур, если сделать все правильно.

Опытные огородники отмечают, что достаточно посадить всего пять кустов огурцов среди грядки томатов, чтобы получить большой и здоровый урожай. Если соблюдать несколько правил, такое соседство будет способствовать росту и развитию растений.

Фитонциды, содержащиеся в помидорах, защитят огурцы от болезней, а сам куст прикроет от палящего солнца. Благодаря этому огурцы смогут сохранить зелень и плодоносить до наступления заморозков. А томаты благодаря такому соседству будут скорее краснеть и не сильно разрастаться.

Одно из главных условий удачного соседства томатов и огурцов – правильное формирование кустов. Огородникам советуют оборвать листья, укоротить боковые побеги на 5-6 листочков длиной до 20 см, а оставить - до 30 см. После этого рекомендуется привить верхушки и направлять "лианы" в процессе роста вверх по шпагату и перекинуть их на подпорку.

Лучше сажать низкорослые сорта томатов по соседству с огурцами. При такой посадке почву не нужно рыхлить, а только мульчировать после полива.

Хорошей идеей будет посадить кусты огурцов в пластиковых бутылках на 1 л со срезанным дном, а между ними насыпать свежескошенную траву.

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