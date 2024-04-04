Узнайте о том, что обязательно нужно делать, чтобы рассада капусты выросла здоровой, красивой и крепкой.

Выращивание рассады овощей – это неотъемлемая часть садово-огородной жизни, пишет Politeka.net.

Семья опытных хозяев Грызловых, занимающаяся выращиванием овощей, знает об этом не понаслышке. Поэтому и решили поделиться секретами, как вырастить наилучшую рассаду капусты.

Первое правило хорошей рассады капусты – это семена.

«Чтобы получить достойный урожай капусты, сначала следует вырастить крепкую и здоровую рассаду. Сделать это можно, правильно подобрав семена. Мы всегда предпочитаем профессиональные», - рассказали хозяева на своей странице в Инстаграм «Семья Грызловых».

Еще одно правило лучшей рассады капусты – торф.

«Сеять в огородную почву нельзя. Можно приготовить нужный субстрат самостоятельно или приобрести уже готовый. Мы предпочитаем торф проверенных производителей…», - рассказывает семья хозяев.

Как вырастить рассаду капусты крепкой и здоровой.

Третье правило рассады для хорошего урожая капусты – правильный посев. За сутки до посева семья Грызловых хорошо протапливают теплицу. Также почву перед посевом необходимо хорошо полить.

«Семена сеем глубиной 1 см (если глубже, то могут не прорасти)», - предупреждают опытные хозяева.

Еще одно важное правило хорошего урожая капусты – температура.

По словам семьи Грызловых, оптимальной температурой для прорастания семян считается 18-20 ° С. После появления всходов температуру следует немного снизить: до 15-17 ° С днем ​​и до 8-10 ° С ночью.

Как вырастить рассаду капусты крепкой и здоровой.

Напомним, что овощные культуры делятся на холодостойкие и теплолюбивые.

К первой группе относятся редис, свекла, морковь, репа, пастернак. Их можно высевать с появлением на участке первых одуванчиков. А вот теплолюбивую рассаду принципиально не перерастить, иначе она будет длительно адаптироваться к открытому воздуху и реагировать на перепады температур.

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