Ваш компьютер может работать быстрее, если вы выполните всего одно действие.

Нам всем важно знать, как ускорить работу компьютера , ведь когда мы беремся за работу, а наша техника начинает замедлять это очень неприятное явление.

В самом деле, ускорить работу компьютера можно всего за один шаг. Politeka расскажет, какой именно.

Итак, как ускорить работу компьютера

В операционной системе Windows есть программный элемент, поддерживающий ее операционную безопасность. Этот элемент называется Virtualization-Based Security. Во время его работы компьютер может замедляться на 30%. Лучше всего это заметно тогда, когда вы начинаете включать программы или игры.

Но это совсем не проблема, ведь такую ​​функцию можно выключить и тем самым ускорить работу компьютера. Нажмите только комбинацию клавиш Windows + R, чтобы на экране высветилась вкладка “Выполнить”. Далее вам следует написать в строке cmd и нажать одновременно Ctrl + Shift + Enter, чтобы внести изменения в строке администратора. Затем введите комбинацию bcdedit /set hypervisorlaunchtype off и нажмите клавишу Enter для подтверждения. Чтобы убедиться, что все сохранилось, перезагрузите компьютер.

Важно: если вы часто загружаете программы из непроверенных источников, лучше в этот момент не выключать функцию VBS. Это ведь может навредить безопасности вашей операционной системы.

Вот и все – вам удалось ускорить работу компьютера.

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