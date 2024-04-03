Высаживать рассаду перца, помидоров и других овощей в открытую почву — трудоемкий и важный процесс, от которого зависит, каким будет урожай и будет ли он вообще.

Так, перец очень чувствителен к температурным перепадам, поэтому для высадки в открытый грунт средняя температура должна быть +20…+25 градусов. Рассаду перца важно обильно поливать. Также перцу должно хватать солнечного света – это растение лучше сажать на хорошо освещенном участке.

Урожая помидоров тоже не будет, если высадить рассаду в открытый грунт слишком рано. Поэтому рассаду томатов высаживают в самом конце мая – начале июня, когда ночью уже не бывает заморозков. В местности, где в большинстве своем неблагоприятная дождливая погода, помидоры выращивают только в теплицах или под пленкой.

Когда сажать рассаду перца и помидоров в открытый грунт.

Участок для томатов должен быть теплым и хорошо освещенным солнцем – в тени помидоры вызревают плохо. Томаты любят плодородную и рыхлую почву с высоким содержанием гумуса, калия и кальция. Томаты хорошо формируют придаточные корни на стебле, поэтому их можно высаживать в открытый грунт глубже, чем они росли в питомнике.

Когда сажать рассаду перца и помидоров в открытый грунт.

Также опытные огородники и фермеры знают время суток, когда лучше высаживать рассаду перца, помидоров и других овощей в открытый грунт.

«Открою маленький секрет. Мы высаживаем рассаду в открытый грунт вечером после солнечного дня. Почему? Потомучто, если день был солнечным – это значит, что ночью корни будут активно расти. Солнце всегда стимулирует рост корневой системы у всех растений. Поэтому ночью корни могут отрасти даже на 0,5-1см. Такая рассада укореняется гораздо лучше», - рассказала фермер Юлия из Полтавщины.

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