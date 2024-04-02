Ознакомьтесь с основными советами по удалению пятен, в частности очистке обоев уксусом, чтобы избавиться от плесени.

Когда вам нужно снять «произведения искусства» вашего малыша или попасть в щели ваших фактурных обоев, вы захотите знать, как лучше почистить обои. Наши советы касаются пятен жира и что делать, если вы обнаружите плесень.

Как почистить обои: общие советы

Прежде чем мы углубимся в разные подходы к чистке обоев, у нас есть несколько советов, которыми можно поделиться, чтобы облегчить весь процесс:

Определите тип обоев. Если это бамбук, целлюлоза, ткань, гибрид или съемный материал, удаляйте только поверхностную пыль – не пытайтесь чистить водой или химикатами без рекомендации производителя. Винил и стекловолокно более прочны, и их можно почистить в соответствии с приведенными ниже советами.

Обратитесь к производителю . Прежде чем почистить обои химически, сначала обратитесь к изготовителю.

Используйте мягкие чистящие средства и материалы . Используйте только неабразивные химические средства и мягкие чистящие подушечки или губки (без щетины или губок).

Выполните патч-тест . Испытывая новый подход к чистке, лучше всего сначала проверить его на небольшом, незаметном участке и прочитать этикетку на упаковке продукта.

Сначала пыль . Вы можете использовать ткань из микрофибры, чтобы очистить обои от пыли. Начните с потолка и двигайтесь вниз. Как почистить фактурные обои Знать, как почистить фактурные обои со всеми их закоулками и щелями, может быть сложной задачей. Поскольку тисненые обои чаще всего изготавливаются из ткани, они могут отличаться по водостойкости. Лучше всего просто вытирать пыль и использовать удлинитель стеновой щетки без щетины на вашем пылесосе, чтобы попасть в уголки. Как очистить обои от ручек Пятна от фломастера, биро и чернил можно легко удалить, если просто протереть их влажной губкой. Перекрывайте штрихи во избежание полос, а затем промокните чистой тканью без ворса. Вы даже можете попытаться слегка потереть следы от карандаша ластиком. Что касается наилучшего способа очистки обоев, загрязненных моющим маркером, попробуйте добавить небольшое количество мягкого мыльного средства для посуды в ведро с водой и смочить в нем мягкую неабразивную губку, чтобы вытереть обои, прежде чем высушить. Этот подход также может удалить жирные пятна.

Источник: cleanipedia

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