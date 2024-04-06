Салат с редиской и яйцом – это очень простое, но невероятно популярное блюдо, которое появляется в весеннем меню после долгой и холодной зимы.

В салате с редиской и яйцом также отлично будет смаковать свежий огурец. Но есть еще несколько приемов, которые помогут сделать этот салат очень вкусным и нежным.

Рецептом поделилась фудблогер Виктория. И для его приготовления нужны такие ингредиенты: огурцы – 400 г, редис – 500 г, яйца – 3 шт., зеленый лук (без белой части) – 1 пуч., укроп, петрушка – по 1/2 пуч., сметана – 300 г, лимон (сок) – 1/2 шт., соль и перец по вкусу.



Шаг первый – яйца необходимо отварить и охладить. Зелень мелко порубить, выложить в миску.

Рецепт нежного салата с редиской и яйцом.

Огурцы и редис помыть и порезать кружочками, выложить к зелени и перемешать.

Следующий шаг – яйца порезать кружочками, положить к овощам и аккуратно, чтобы не очень их повредить, перемешать.

А теперь небольшой секрет, который сделает этот салат с редиской и яйцом еще более вкусным – в сметану необходимо добавить сок лимона, специи, вымешать до однородности.

Рецепт нежного салата с редиской и яйцом.

Теперь заправляем заправкой салат и можно угощаться.

«Честно, можно язык проглотить, такая это вкуснятина. Согласно своим вкусовым вкусам, можете корректировать количество продуктов, например, дать меньше редиса, а больше вареных яиц и т.д. В любом варианте это – бомба», - подчеркнула фудблогер.

Напомним, что редис является источником полезных веществ. В нем содержится много витамина С, витамины группы В, витамин РР, а также калий, магний, железо, фосфор и другие полезные вещества. В редиске содержится клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения. Кроме того, в этом овоще очень мало калорий.

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