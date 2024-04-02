Важно знать, как избежать главных ошибок при использовании общественного Wi-Fi, чтобы избежать утечки личных данных.

Подключение к публичным сетям Wi-Fi может быть опасным из-за потенциальной уязвимости вашей конфиденциальной информации. Хакеры могут перехватывать ваши данные, например, учетные данные для входа и номера кредитных карт, даже без вашего разрешения или каких-то конкретных действий по раскрытию личных данных.

Использование незащищенной публичной сети Wi-Fi дает хакерам огромные возможности. Если сеть, к которой вы собираетесь подключиться, имеет одну из следующих характеристик, то следует хорошо подумать перед тем, как к ней подключиться:

Защита паролем отсутствует или слаба

Неправильно настроенные маршрутизаторы Wi-Fi

Устаревшее программное обеспечение маршрутизатора

Много пользователей

Подключение к фейковой точке доступа Wi-Fi

Среди наиболее распространенных типов атак MITM можно выделить:

Прослушивание Wi-Fi , хакер перехватывает данные через общедоступную сеть Wi-Fi и может видеть все, что вы делаете на своем устройстве, включая учетные данные для входа, данные кредитной карты и т.д.

Угон электронной почты: хакер перехватывает связь между двумя пользователями электронной почты и похищает их учетные данные для входа.

Подделка DNS: хакер перехватывает и изменяет запросы системы доменных имен.Таким образом, хакер перенаправляет жертв на фейковые вебсайты, которые действительно предназначены для похищения учетных.

Как оставаться в безопасности при использовании публичного Wi-Fi?

Оставаться в безопасности в публичной сети Wi-Fi может быть сложно, но с помощью нескольких простых советов вы можете значительно снизить риск стать жертвой кибератак.

Используйте VPN: виртуальная частная сеть служит тайным туннелем для вашего интернет-трафика, она шифрует его и значительно усложняет перехват ваших данных хакерами. Кроме того, многие службы VPN просты в использовании.

Избегайте конфиденциальных действий: старайтесь избегать проведения банковских операций или покупок в Интернете. Для этого лучше воспользуйтесь мобильным соединением.

Проверяйте имя сети: прежде чем присоединиться к публичному вайфаю, убедитесь, что это настоящая сеть, а не подделка, настроенная хакерами. Проверьте мощность сигнала и обратите внимание на какие-либо подозрительные данные.

Периодически обновляйте данные: убедитесь, что операционная система, веб-браузер и другое программное обеспечение обновлены в соответствии с последними настройками безопасности.

Используйте двухфакторную аутентификацию: двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности вашим аккаунтам в Интернете, требуя вторую форму проверки, например код, отправленный на телефон.

Используйте брандмауэр (firewall).Вероятно, устройство уже имеет встроенный брандмауэр, но вы также можете загрузить его для дополнительной защиты.

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