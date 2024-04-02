Новая функция поможет сэкономить время для ваших съемок, а эта простая инструкция расскажет, как правильно использовать телефон.

Недавно вышло важное обновление Windows 11, внесшее значительные изменения в работу операционной системы. Одним из ключевых нововведений стала возможность использовать смартфон или планшет на базе Android в качестве веб-камеры для ПК.

Это значительно улучшает процесс работы с техникой во время съемок, помогая сэкономить на покупке дополнительной веб-камеры для ПК. Также пользователи ноутбуков могут насладиться улучшенным качеством видеозаписи во время видеозвонков.

Для использования новой функции необходим смартфон с версией Android 9 и выше, обновленная версия Windows 11 и приложение "Связь с телефоном" (Phone Link).

Чтобы активировать функцию, нужно зайти в раздел Настройки → Bluetooth и устройства → Мобильные устройства на ПК, выбрать "Управление устройствами" и разрешить доступ к вашему телефону Android. Затем в приложении "Связь с телефоном" синхронизировать смартфон с ПК, чтобы оба устройства были подключены к одной сети Wi-Fi.

После этого при запуске видеозвонка в "Панели управления" появится иконка для выбора источника записи. Функция также поддерживает планшеты Android и имеет дополнительные настройки, такие как переключение между передней и задней камерой.

Вместе с возможностью использования смартфона в качестве веб-камеры, в обновлении Windows 11 появился бесплатный аналог Photoshop и множество функций искусственного интеллекта. Обновление уже доступно для загрузки через "Центр обновления Windows" или будет доступно пользователям в ближайшее время.

Рекомендуется проверить наличие обновлений на вашем ПК и загрузить недостающие, если ранее вы отказывались от них или откладывали на несколько недель.

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