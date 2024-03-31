Артем всегда носит медицинский рюкзак с собой, в нем находятся турникеты, обезболивающие средства, перчатки и перевязочные материалы.

Военнослужащий из 124-й отдельной бригады территориальной обороны, Артем Рудаков, оказался свидетелем обстрела города Херсона со стороны российских войск 28 марта. Он немедленно остановил автомобиль и отправился на помощь раненым пассажирам такси.

Это уже третий раз, когда он спасает гражданских раненых в результате атак России. Артем подчеркнул в сюжете Суспільного, что навыки оказания медицинской помощи и простые знания могут спасти жизнь.

В Херсоне российские военные обстреляли автомобиль такси в протеционный день 28 марта. В автомобиле находились три человека. Водитель, получив ранение, погиб на месте. Двое пассажиров, мужчина 36 лет и женщина 39 лет, также получили ранения. Артем Рудаков, видя поврежденную машину на обочине, остановился, чтобы оказать помощь.

"Подъехав немного ближе увидел, что пассажир этого автомобиля пытается оказать себе самопомощь, накладывая ремень от штанов. Я еще подъехал. У меня есть рюкзак медицинский, достал турникет. Потом он начал кричать "Женщина, женщина!" — я и увидел женщину в авто.У нее были более тяжелые ранения, поэтому принял решение именно ей оказывать помощь.Рядом находились два гражданских мужчины, которым я передал турникет, чтобы они оказали помощь мужчине. к медицинской помощи. У нее были осколочные ранения левой, правой ноги и в живот", — рассказывает военнослужащий.

По его словам, скорая медицинская помощь прибыла по вызову быстро, и оба раненых были госпитализированы. Артём всегда носит медицинский рюкзак с собой. В нем находятся турникеты, обезболивающие средства, перчатки и материалы для перевязок. Он использует этот рюкзак для оказания помощи местным жителям в третий раз.

Он также призывает всех украинцев научиться навыкам оказания медицинской помощи.

"На сегодняшний день важно знать навыки с первой домедицинской помощи, они несложны, алгоритм прост. Простые действия спасают жизнь. Это важно для каждого гражданского и военного", — говорит Артем Рудаков.

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