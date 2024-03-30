Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила универсальный рецепт рубленых куриных котлет, которые получаются очень вкусными и нежными.
Для приготовления рубленых котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:
- филе куриное – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- йогурт – 2 ст.л. (или сметана или майонез, можно сливки)
- соль и перец
- специи (сухой чеснок и копченая паприка)
- овощи (шеф-повар взял лук, болгарский перец и брокколи)
"Овощи можно добавлять любые. Кабачок на терке, картофель, морковь, консервированную кукурузу, перец болгарский, брокколи, томаты (но желательно без семян и кожуры), грибы (но лучше жареные) и зелень", - пояснила Валентина Кущ.
Кроме того, можно добавить тертый сыр, но немного, потому что котлетки будут гореть.
Куриное филе нарезаем кубиком небольшого размера. Чтобы нарезать было удобнее, шеф-повар немного подмораживает мясо перед нарезкой. Перец и брокколи тоже нарезаем небольшими кусочками, а лук натираем на терке.
Смешиваем куриное мясо с овощами, добавляем йогурт, яйца, муку, соль, перец, любимые специи и перемешиваем все до однородности.
Жарим котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне с обеих сторон. Котлетки выкладываем на сковороду ложкой, но без горки – так они лучше прожарятся и не будут ломаться.
Еще вкуснее рубленые котлеты получатся, если мясо предварительно замариновать в йогурте (или сметане или майонезе) и специях, но это не принципиально.
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