Подготовка места для посадки малины не особо трудна, однако с этими советами ухаживать за растением будет намного проще.

Малину лучше всего сажать весной, после того, как сойдёт снег и почва немного прогреется, но до начала распускания почек на ветках. В основном, оптимальное время для посадки приходится на период с конца марта по середину мая в большинстве регионов. Важно учитывать, что малину нужно успеть посадить до начала активного роста весенних растений.

Также хорошим периодом для посадки малины является середина августа до середины октября, а иногда даже позже, особенно в южных регионах.

При выборе саженца обращайте внимание на его побеги: они должны быть не менее 5 мм в диаметре. Не берите растения с пятнами и повреждениями на ветках, так как это часто является признаком заболевания. Корни здорового саженца должны быть хорошо развитыми, а корешки не должны быть гнилыми или иссушенными. Также убедитесь, что на корнях нет грибкового налёта.

После выбора подходящего саженца следует уточнить у продавца название и особенности сорта, так как существуют различные виды малины: одноразово плодоносящие и ремонтантные, плодоносящие несколько раз за сезон.

Подготовка места для посадки малины не представляет больших трудностей.

Определите участок для посадки. Найдите солнечное место, защищённое от ветров. Не рекомендуется сажать малину в тени, так как в этом случае ягоды будут мелкими. Кусты малины разрастаются довольно быстро и интенсивно, поэтому размещайте их хотя бы в метре от других растений.

Подготовьте посадочную яму. Дистанция между кустиками должна быть около 1 метра, чтобы они могли полноценно развиваться и не мешать друг другу. Яма должна быть на 15-20 см больше длины и диаметра корневой системы саженца.

На дно ямы положите перепревший навоз или компост слоем в 10 см, а также добавьте 2 столовые ложки суперфосфата и стакан сухой древесной золы. Перемешайте все компоненты.

Поместите саженец в яму так, чтобы корневая шейка (место соединения корней и стеблей) находилась на глубине 3-5 см ниже поверхности земли. Расправьте корни саженца и засыпьте их почвой до середины ямы.

Обильно полейте саженец водой из лейки с насадкой-рассеивателем и дождитесь, пока жидкость впитается. В результате грунт немного усядется и заполнит пустоты между корешками.

Засыпьте яму оставшейся почвой доверху, слегка уплотняя её ладонями. Полейте саженец ещё раз. Одному растению понадобится примерно 2-3 литра воды.

Замульчируйте приствольный круг торфом или компостом, слоем в 10 см вокруг стеблей. Такая мульча даст малине дополнительное питание. Обрежьте стебли саженца под корень. В будущем, малина вырастит новые плодоносящие побеги из спящих почек у корневой шейки.

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