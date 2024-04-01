Свежие весенние салаты, например из молодой капусты, огурца или с редиской и яйцом, станут еще вкуснее благодаря домашнему майонезу.

Приготовление домашнего майонеза займет совсем немного времени, пишет Politeka.net.

А по некоторым рецептам для этого даже не нужны яйца.

Именно таким рецептом домашнего майонеза без яиц и поделилась фудблогер Анна.

"Домашний майонез на молоке", - отметила кулинар на своей странице в Инстаграм.

Итак, ингредиенты необходимо подготовить следующие: молоко – 70г (комнатной температуры), масло – 150г (без запаха), горчица – 1ч.л (не острая), уксус – 1ч.л, сахар – 1/2 ч.л, соль – 1/4 ч.л.

Фудблогер соединила молоко и растительное масло. Взбила блендером. Затем добавила сахар, соль, горчицу, уксус и снова взбила блендером.

Консистенция должна получиться густой.

«Хороший рецепт. Кто не любит жирный майонез, этот рецепт для нас»,

«Раньше не готовила домашний майонез, потому что все рецепты, которые мне попадались, были с сырым яйцом. Этот точно попробую!»,

«У меня вышел, ура!»,

«Домашний майонез – это очень вкусно» , – комментируют рецепт подписчицы на страницу Анны.

Отметим, что заправлять таким майонезом можно не только салаты из капусты и редиски, но и другие любимые закуски и салаты.

Подчеркнем, что некорректное хранение домашнего майонеза может привести к его горечи. Если домашний майонез хранится при недостаточной температуре или на свету, это может привести к его окислению и ухудшению вкусовых качеств.

Домашний майонез следует хранить в холодильнике в герметичном контейнере.

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