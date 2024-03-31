В таких сырных оладьях на завтрак муки совсем немного и обычную можно заменить на рисовую.
«Так как оладьи с минимальным количеством муки, переворачивайте их очень аккуратно – они очень нежные», – сразу предупреждает фудблогер Юлия, которая и поделилась этим рецептом.
Ингредиенты для оладий на завтрак понадобятся следующие: творог – 180 гр (не сильно жирный), яйцо – 1 шт, мука рисовая – 1 ст л можно обычную, сыр тертый – 60-70 гр, зелень, соль и сухой чеснок по вкусу.
Рецепт оладий на завтрак.
Ход приготовления оладий на завтрак очень простой. В емкости соединяем сыр, тертый сыр, зелень, яйцо и муку. Перемешиваем.
Ставим сковороду на огонь и выкладываем оладьи ложой, смоченной в воде – формируем.
Жарим оладьи на слабом огне и накрываем крышкой. Переворачиваем оладьи и снова накрываем крышкой до готовности – это примерно 7-9 минут.
Рецепт оладий на завтрак.
Кулинар также советует при этом сделать огонь минимальным, чтобы оладьи на завтрак не подгорели.
«Великолепный завтрак с высоким содержанием белка» , – комментируют рецепт подписчики Юлии.
Рецепт оладий на завтрак.
Подчеркнем, что кисломолочный сыр характеризуется высокой усвояемостью, имеет высокое содержание полноценного молочного белка в пределах от 12 до 19%, молочного жира до 18%, углеводов до 1,5% и минеральных веществ в пределах 1,5%.
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