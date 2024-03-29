Острый перец чили достаточно просто вырастить на подоконнике, но чтобы получить хороший урожай, нужно придерживаться нескольких рекомендаций по посадке и уходу.

Когда работаете с горькими видами перца, рекомендуется одевать перчатки и хорошо мыть руки при посеве, пикировании, сборе урожая и даже при приготовлении блюд.

Посадка

Высевать семена перца чили нужно на глубину 0,5-1 см, сохраняя между ними расстояние минимум 4 см. После посева производим полив, накрываем контейнер пленкой или крышкой и ставим в теплом месте, избегая прямых лучей солнца. В пленке обязательно делаем небольшие отверстия для вентиляции.

Уход за горьким перцем

После прорастания семян снимаем пленку и переставляем контейнер в место с хорошим освещением и температурой около 17-18 градусов.

Когда у молодых растений появится две-три пары листков, их можно пересадить в постоянную тару. При этом при пересадке рекомендуется удалить четверть или даже треть корневища – это будет способствовать дальнейшему росту.

Если перец слишком вытянулся вверх, то советуют отщипнуть верхушку. Также есть лайфхак по регуляции количества плодов: можно удалить часть цветков, тогда количество плодов будет меньше, но они будут большего размера.

Температурный режим

Перец чили нуждается в хорошем освещении и достаточном количестве тепла. Оптимальная температура для него – от 22 до 26 градусов, и ночью не ниже 15 градусов.

Увлажнение почвы

Поливать острый перец нужно отстоянной водой комфортной температуры – достаточно обильно, но избегая перелива. Частота полива зависит от сезона: летом в жаркую погоду можно поливать растение дважды в сутки, но вот зимой полив следует убавить.

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