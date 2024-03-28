Существует много рецептов шарлотки, но такой яблочный пирог легкий в приготовлении, получается очень вкусным, пышным, и его можно есть тем, кто постится.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась с украинцами рецептом вкуснейшей постной шарлотки с яблоками – без яиц и молочных продуктов.

Для приготовления постной шарлотки нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 20-23 см):

яблоки – 5 шт.

сахар – 150 г

молоко растительное (шеф-повар брала кокосовое, но можно выбирать по собственному вкусу) - 250 г

растительное масло (без вкуса и запаха) – 50 г

мука пшеничная – 300 г

разрыхлитель - 15 г

щепотка соли

корица

По желанию можно добавить в шарлотку орешков.

Сначала смешиваем сахар с молоком и растительным маслом. Далее добавляем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и немного корицы. Перемешиваем все до однородности – можно вручную венчиком, а можно воспользоваться миксером.

Три яблока чистим, нарезаем кусочками и добавляем в тесто, перемешиваем все и выкладываем готовую массу в форму.

"Если у Вас металлическая, то обязательно смажьте ее растительным маслом и обсыпьте мукой", - подчеркнула шеф-повар.

Еще два яблока чистим, нарезаем слайсами и аккуратно выкладываем сверху для декора. Сверху присыпаем пирог ложкой сахара вместе с корицей.

Отправляем шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на один час. Готовность можно проверить с помощью зубочистки. Перед подачей Валентина Кущ советует сначала дать пирогу немного остыть в форме.

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