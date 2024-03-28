Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась с украинцами рецептом вкуснейшей постной шарлотки с яблоками – без яиц и молочных продуктов.
Для приготовления постной шарлотки нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 20-23 см):
- яблоки – 5 шт.
- сахар – 150 г
- молоко растительное (шеф-повар брала кокосовое, но можно выбирать по собственному вкусу) - 250 г
- растительное масло (без вкуса и запаха) – 50 г
- мука пшеничная – 300 г
- разрыхлитель - 15 г
- щепотка соли
- корица
По желанию можно добавить в шарлотку орешков.
Сначала смешиваем сахар с молоком и растительным маслом. Далее добавляем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и немного корицы. Перемешиваем все до однородности – можно вручную венчиком, а можно воспользоваться миксером.
Три яблока чистим, нарезаем кусочками и добавляем в тесто, перемешиваем все и выкладываем готовую массу в форму.
"Если у Вас металлическая, то обязательно смажьте ее растительным маслом и обсыпьте мукой", - подчеркнула шеф-повар.
Еще два яблока чистим, нарезаем слайсами и аккуратно выкладываем сверху для декора. Сверху присыпаем пирог ложкой сахара вместе с корицей.
Отправляем шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на один час. Готовность можно проверить с помощью зубочистки. Перед подачей Валентина Кущ советует сначала дать пирогу немного остыть в форме.
Последние новости Украины:
Салат с ананасами, от которого все в восторге – рецепт.
Крабовый салат по-новому – звезда "Мастер Шеф" дала улучшенный рецепт.
Салат "Мимоза", как в ресторане: кулинар раскрыла свои секреты приготовления.