Этот свежий, легкий и вкусный салат из доступных и простых продуктов отлично подойдет к столу в дни поста.

Рецептом легкого салата из буряка к посту поделилась фудблогер Мария Макарчук, пишет Politeka.net.

«Легкий салат к посту с буряком. Мой любимый салат», - отметила Мария, рассказывая о ходе его приготовления.

Продукты для приготовления постного салата понадобитесь следующие: огурец соленый - 2шт, буряк - 1шт запеченный, лук - 1 маленький, микс зелени, горчица-1 ч. л, мед -1 ч.л., масло - 30мл, сок лимона - 1 ч .л, соль по вкусу.

«Нарезаю все так как по душе и перемешиваю все компоненты! Можно по желанию добавить горчицу в зернах и посыпать орешками и зернышками», - рассказала фудблогер, как готовить постный салат из буряка.

Легкий салат к посту.

Легкий салат к посту.

Отметим, что этот рецепт очень понравился подписчикам Марии:

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Буряк действительно очень полезный – этот овощ содержит много микроэлементов и витаминов. Что касается способов его приготовления, то следует помнить важный нюанс – при варке почти вся польза буряка остается в воде, которая затем сливается. Если в борще микроэлементы и витамины остаются, то в салатах их очень мало.

Поэтому диетологи советуют все же запекать буряк, чтобы сохранить ее полезные вещества. Для этого овощ нужно хорошо вымыть, завернуть в пищевую фольгу и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Самый простой вариант салата из запеченного буряка – это просто его почистить, натереть на мелкую терку, приправить растительным маслом, солью и перцем по вкусу.

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