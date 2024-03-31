Благодаря этому ингредиенты крабовый салат получится еще более сочным и насыщенным.

В салат с крабовыми палочками обычно добавляют отварные яйца, консервированную кукурузу, крабовые палочки и, по желанию, рис.

Еще один способ приготовления крабового салата – со свежим огурцом. Именно этот ингредиент подарит блюду необходимую сочность и нежность.

Итак, ингредиенты требуются следующие: крабовые палочки 250 г, огурец свежий 2 шт., яйцо вареное 2-3 шт., кукуруза консервированная – 1 банка, майонез, соль по вкусу.

Сочный крабовый салат.

О ходе приготовления такого вкусного и быстрого салата с крабовыми палочками рассказала фудблогер Наталья.

Сначала необходимо отварить яйца и почистить. С консервированной кукурузы слить жидкость.

Яйца, крабовые палочки, а также свежие огурцы нарезаем крупными кубиками и соединяем. Добавляем кукурузу, солим, добавляем майонез, перемешаем.

«Заправки здесь нужно чуть-чуть, и даже если сразу будет казаться, что салат с крабовыми палочками, кукурузой и огурцом получается суховатым, через пару минут из свежего огурца выделится немного жидкости, и все станет как надо», - отметила кулинар.

Сочный крабовый салат.

Отметим, что еще один способ сделать салат с крабовыми палочками более сочным – добавить консервированный ананас.

Также многие любят в крабовом салате зеленый лук и даже маринованные шампиньоны.

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