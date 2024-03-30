Граждане, временно находящиеся за границей, имеют право на получение ежемесячной украинской пенсии. Средства продолжают поступать на их банковские счета.
Если пенсионер выезжает на постоянное место жительства за границу, пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом. Это происходит по заявлению пенсионера, рассчитывая с момента снятия с учета по месту жительства, отмечает Министерство социальной политики.
Следует понимать, что в случае выезда пенсионера на временное проживание за границу формат выплат может измениться. Регулирование этого вопроса происходит в соответствии с международными договорами, заключенными Украиной с другими странами.
Сложности могут возникнуть для пенсионеров, получавших свои выплаты через "Укрпочту". Если пенсионер не получает свои деньги, его счет может быть заморожен до разрешения ситуации, а именно – к личному обращению гражданина или к официальному подтверждению его смерти.
Чтобы сохранить свои выплаты, пенсионеры могут перевести почтовые переводы на банковские счета. Для этого им нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:
электронная копия паспорта гражданина Украины; ИНН; банковская карта; копия полных реквизитов банковской карты.
Как могут вернуть выплаты беженцы Некоторые пенсионеры обрели статус беженца после выезда за границу. Такие лица могут получить свои выплаты обратно, обратившись в Пенсионный фонд по почте.
Гражданин должен добавить к заявлению следующие документы:
копию паспорта; документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца; документ с подтверждением регистрации на месте временного проживания с переводом на необходимый язык; оригинал документа, подтверждающего, что лицо живое.
Однако все эти документы могут только в случае их заверения уполномоченным лицом, таким как нотариус или представитель украинского консульства.
Источник: 24tv
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