Украинцам рассказали, почему их пенсионные выплаты могут не поступать.

Граждане, временно находящиеся за границей, имеют право на получение ежемесячной украинской пенсии. Средства продолжают поступать на их банковские счета.

Если пенсионер выезжает на постоянное место жительства за границу, пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом. Это происходит по заявлению пенсионера, рассчитывая с момента снятия с учета по месту жительства, отмечает Министерство социальной политики.

Следует понимать, что в случае выезда пенсионера на временное проживание за границу формат выплат может измениться. Регулирование этого вопроса происходит в соответствии с международными договорами, заключенными Украиной с другими странами.

Сложности могут возникнуть для пенсионеров, получавших свои выплаты через "Укрпочту". Если пенсионер не получает свои деньги, его счет может быть заморожен до разрешения ситуации, а именно – к личному обращению гражданина или к официальному подтверждению его смерти.

Чтобы сохранить свои выплаты, пенсионеры могут перевести почтовые переводы на банковские счета. Для этого им нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

электронная копия паспорта гражданина Украины; ИНН; банковская карта; копия полных реквизитов банковской карты.

Как могут вернуть выплаты беженцы Некоторые пенсионеры обрели статус беженца после выезда за границу. Такие лица могут получить свои выплаты обратно, обратившись в Пенсионный фонд по почте.

Гражданин должен добавить к заявлению следующие документы:

копию паспорта; документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца; документ с подтверждением регистрации на месте временного проживания с переводом на необходимый язык; оригинал документа, подтверждающего, что лицо живое.

Однако все эти документы могут только в случае их заверения уполномоченным лицом, таким как нотариус или представитель украинского консульства.

Источник: 24tv

Последние новости Украины:

Тариф на электроэнергию для украинцев: чего следует ожидать в первый месяц весны

Предоставление субсидии украинцам смягчат условия: в Минсоци сообщили, кого касается

"ПриватБанк" блокирует карты даже волонтеров: как собирать донаты, чтобы не потерять счет