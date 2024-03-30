Финансовая помощь для внутренне перемещенных лиц и вернувшихся из-за границы будет предоставляться в Николаеве и области в течение следующих шести месяцев. Эту информацию объявили в департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета. Сумма пособия будет зависеть от прожиточного минимума для трех категорий лиц.

Получить помощь могут следующие категории семей:

Семьи ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не уплачивали единый взнос в течение периода, за который рассчитываются доходы.

Семьи, вернувшиеся в Украину после длительного пребывания за границей (более 90 дней подряд), не зарегистрированы как ВПЛ и имеют трудоспособных неработающих членов семьи, не уплачивавших единый взнос. В таком случае обращение за помощью можно подать не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения.

Эта помощь имеет целью способствовать трудоустройству неработающих лиц. Если у семьи есть несколько безработных, они должны найти работу, зарегистрироваться предпринимателями или безработными и т.д. в течение двух месяцев с момента получения пособия. Однако требование о трудоустройстве не распространяется на одного получателя пособия из семьи, если семья проживает на территориях, где продолжаются боевые действия, или на территориях, не включенных в Перечень Минреинтеграции.

Напомним, что помощь малоимущим семьям будет назначаться при условии, что их совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи. Размер выплаты будет рассчитываться как разница между обеспечением прожиточного минимума для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

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