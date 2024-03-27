Этот рецепт поможет приготовить постный плов с грибами быстро, просто, а главное – очень вкусно.

Простым рецептом постного плова с грибами поделилась фудблогерка и хозяйка Ольга, пишет Politeka.net.

«Великолепная постная альтернатива привычному плову, готовится быстро», - отметила кулинар на своей странице в Инстаграм, подчеркнув, что его можно готовить в мультиварке.

Для приготовления постного плова с грибами нужны следующие ингредиенты: рис – 350-400 гр, морковь – 2 шт., лук – 1 большой, масло для жарки, соль и перец по вкусу, специи (например, паприка и сушеный чеснок), сахар – 1 ч.л., вода, грибы – 500 гр.

"Можно консервированные, но их нужно промыть, я еще добавила немного сушеных грибов", - отметила фудблогер.

Ход приготовления постного плова с грибами простой: чистим овощи, режем морковь и лук, обжариваем на сковороде со специями и сахаром. Отдельно обжариваем промытые грибы (10-12 минут).

Как приготовить постный плов с грибами.

Следующий шаг – соединяем овощи и грибы, добавляем промытый рис, добавляем воду (так, чтобы вода была на 1,5 см выше риса), добавляем соль по вкусу и варим это все под крышкой на маленьком огне до готовности.

Если постный рис с грибами вы готовите в мультиварке, необходимо поставить режим «рис».

Отметим, что очень вкусным и ароматным постный плов будет со свежими шампиньонами. Кроме того, опытные хозяйки напоминают, что для приготовления постного плова рис необходимо тщательно промыть в холодной воде несколько раз, пока она не станет прозрачной. Затем заливаем его водой комнатной температуры.

Как приготовить постный плов с грибами.

Также перед подачей на стол постный плов с грибами можно подержать в кастрюле дополнительных 15-20 минут. Уже без огня на плите. Таким образом блюдо будет более сочным и насыщенным.

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