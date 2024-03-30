В мире ожидают роста стоимости шоколада, поскольку цены на какао-бобы становятся все больше.

Согласно сообщению от Bloomberg, цены на какао-бобы в мире поднимаются, и прогнозируется, что они продолжат расти из-за возможного дефицита в предложении.

По данным агентства, котировки фьючерсов на какао снова поднимались до исторического пика. На последних торгах майские фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке подскочили на 4,5%, достигнув уровня в 10 080 долларов за тонну. С начала этого года цены выросли в 2,4 раза, а за последние пять сессий - более чем на 20%.

По словам экспертов, в республике Кот-д'Ивуари, крупнейшему поставщику какао, на побережье Гвинейского залива, ощущается сильная жара, угрожающая урожаю какао-бобов. Это может привести к ухудшению урожая, так и к дефициту на рынке, а также к дальнейшему росту стоимости шоколада, цены на который только в 2024 году выросли вдвое.

Агентство добавляет, что существует риск дальнейшего усложнения ситуации со снабжением. Правила Европейского Союза, направленные на запрет на продажу продуктов, приводящих к уничтожению лесов, могут дополнительно усложнить поставки производителям шоколада в страны ЕС.

Bloomberg отмечает, что ситуация с поставками в Западной Африке остается очень напряженной перед началом среднего урожая на следующей неделе.

"Другие производители, такие как Бразилия и Эквадор, пытаются увеличить производство, но для того, чтобы новые посаженные какао-деревья дали бобы, нужно несколько лет. Международная организация по производству какао прогнозирует, что в этом сезоне отношение запасов к помолу упадет до минимума выше четыре десятилетия", - пишет Bloomberg.

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