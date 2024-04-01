Украинские женщины могут получить по 100 тысяч гривен на реализацию собственного дела.

Украинским женщинам открывается возможность получить до 100 000 гривен при новой грантовой программе, запущенной Министерством цифровой трансформации. Эта программа, известная как "Отважная 2: Масштабирование и Диджитализация", предоставляет украинским женщинам возможность получить значительную финансовую поддержку.

Прессслужба правительства сообщает , что проект направлен на женщин, начинающих свой собственный бизнес или уже имеющих микро- или малое предприятие и стремящихся достичь дальнейшего развития. Участницы программы смогут пройти четырехмесячное обучение, в ходе которого будут ознакомлены с такими аспектами, как финансовое планирование и управление, маркетинг и продажи, инструменты для диджитализации бизнеса, налогообложения, бухгалтерского учета и выхода на внешние рынки.

За успешное завершение обучения 40 участников получат по 100 000 гривен на реализацию своих бизнес-идей. Кроме того, на финальном мероприятии, известном как Grand Pitch Day, три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно по 400 000 гривен для развития собственного бизнеса.

Дедлайн подачи заявок на участие в программе установлен на 28 апреля 2024 года. Дополнительные детали можно найти по ссылке .

Эта программа является продолжением успешного первого сезона, во время которого шесть финалисток получили в общей сложности 1,3 миллиона гривен на развитие своего бизнеса.

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