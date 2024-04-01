Украинским женщинам открывается возможность получить до 100 000 гривен при новой грантовой программе, запущенной Министерством цифровой трансформации. Эта программа, известная как "Отважная 2: Масштабирование и Диджитализация", предоставляет украинским женщинам возможность получить значительную финансовую поддержку.
Прессслужба правительства сообщает , что проект направлен на женщин, начинающих свой собственный бизнес или уже имеющих микро- или малое предприятие и стремящихся достичь дальнейшего развития. Участницы программы смогут пройти четырехмесячное обучение, в ходе которого будут ознакомлены с такими аспектами, как финансовое планирование и управление, маркетинг и продажи, инструменты для диджитализации бизнеса, налогообложения, бухгалтерского учета и выхода на внешние рынки.
За успешное завершение обучения 40 участников получат по 100 000 гривен на реализацию своих бизнес-идей. Кроме того, на финальном мероприятии, известном как Grand Pitch Day, три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно по 400 000 гривен для развития собственного бизнеса.
Дедлайн подачи заявок на участие в программе установлен на 28 апреля 2024 года. Дополнительные детали можно найти по ссылке .
Эта программа является продолжением успешного первого сезона, во время которого шесть финалисток получили в общей сложности 1,3 миллиона гривен на развитие своего бизнеса.
Последние новости Украины:
Тариф на электроэнергию для украинцев: чего следует ожидать в первый месяц весны
Предоставление субсидии украинцам смягчат условия: в Минсоци сообщили, кого касается
"ПриватБанк" блокирует карты даже волонтеров: как собирать донаты, чтобы не потерять счет