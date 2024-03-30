Некоторые группы украинцев имеют право пользоваться общественным транспортом бесплатно. Однако даже с такими льготами многие из них сталкиваются с препятствиями при попытке воспользоваться этим правом, что часто вызывает возмущение, которое, в большинстве случаев, оправдано.

Антонина Господаренко, юрист регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, назвала группы граждан, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом:

Участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

Инвалиды войны и приравненные лица;

Военнослужащие срочной службы и получившие инвалидность на войне;

Родители на содержании погибшего или пропавшего без вести военнослужащего;

Ветераны военной службы и работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Госпожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

Полицейские и работники СБУ при исполнении обязанностей;

Реабилитированные лица, ставшие инвалидами из-за репрессий;

Лица с инвалидностью I и II групп, дети-инвалиды, сопровождающие с инвалидностью I группы или детей-инвалидов (один сопровождающий);

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории; ликвидаторы ЧАЭС II категории;

Дети с инвалидностью, связанной с ЧАЭС;

Дети из многодетных семей;

Дети младше 6 лет (без права на отдельное место).

Однако даже с наличием законных прав на бесплатный проезд некоторые льготники могут столкнуться с отказом водителей маршруток или автобусов, говорит эксперт. Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики должны обеспечивать льготный проезд на автобусных маршрутах общего пользования. Если водитель требует оплату от льготника, это нарушает законодательство и может привести к штрафу.

В случае безосновательного отказа в безвозмездном проезде важно фиксировать доказательства и обращаться в соответствующие органы для защиты своих прав, например:

в полицию по номеру 102 в случае отказа в льготном проезде;

территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

в транспортный отдел городского совета;

В Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Источник: 24tv

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