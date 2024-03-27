Вам придется правильно разделять белье, но лучше стирать простыни и полотенца вместе, чем никогда не стирать их по отдельности.

Интернет взорвался теориями и советами о том, можно стирать простыни и полотенца вместе. Мы здесь, чтобы дать вам ответ. Постельное белье и полотенца можно однозначно стирать вместе с хорошими результатами, если следовать нескольким советам. Просто сгруппируйте простыни и полотенца по тканям и цветам, и вы сможете стирать оба вместе.

Узнайте, как правильно стирать белье, чтобы ваши простыни и полотенца оставались свежими, чистыми и выглядели великолепно.

Как часто стирать простыни и полотенца

Мы проводим примерно треть своей жизни в постели, создавая широкие возможности для оседания почвы на наших простынях. Постельное белье следует стирать как минимум каждые две недели, если спящий не носит пижамы, сильно потеет или не купается перед сном, то чаще.

Если вы вешаете банное полотенце для высыхания после каждого использования, его следует стирать после трех раз. Если оставить в смятой груде на полу после каждого использования. Полотенца для рук следует стирать по крайней мере через день, а мочалки после каждого использования.

Как правильно стирать простыни и полотенца вместе

Прочитайте этикетки по уходу

Всегда найдите время, чтобы прочитать этикетки по уходу на простынях и полотенцах, чтобы определить содержание клетчатки. На этикетках также содержатся указания по наилучшей температуре воды и сушки, а также информация о безопасных методах отбеливания.

Сортируйте грязные простыни и полотенца по типу ткани и цвету

Рассортируйте грязное белье по типу ткани и сложите схожие волокна вместе. Не смешивайте натуральные и синтетические волокна во время стирки.

Сортируйте еще раз по цвету. Не пытайтесь стирать черные полотенца с белыми простынями или красные простыни с белыми полотенцами.

Сортировка по весу ткани для стирки и сушки

В то время как толстые хлопчатобумажные полотенца можно стирать с хлопчатобумажными простынями, тяжелые полотенца никогда нельзя стирать с более деликатными тканями, такими как шелковые простыни. Трение в стиральной машине может привести к чрезмерному износу и повреждению легких тканей.

Если вы решите стирать тяжелые и легкие ткани вместе, лучше отсортировать их перед тем, как бросать мокрое белье в автоматическую сушильную машину. Постельное белье высохнет гораздо быстрее, чем тяжелое полотенце. Сначала высушите простыни, извлеките их из сушильной машины и бросьте в полотенца с шерстяными шариками, чтобы волокна полотенца оставались легкими и пушистыми.

Используйте моющее средство на основе ферментов для тщательной очистки

Для удаления грязи из постельного белья и полотенец важно использовать хорошее моющее средство на основе ферментов. Ферменты – это компоненты моющего средства, которые расщепляют молекулы почвы, чтобы их можно смыть . Если ваши простыни или полотенца пахнут несвежим после стирки или хранения в течение нескольких недель, они не чисты, и вам нужно перейти на лучшее моющее средство.

Источник: thespruce

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