Этот салат из редиски действительно отличается от других, но готовить его так же очень просто и быстро.

А ингредиентов для этого салата из редиски понадобится совсем мало. А именно: редиска – 500 г, лук – 1-2 шт., чеснок – 2 шт, зеленый лук, паприка 1 ч.л., черный перец 0,5 ч.л. – соль 0,5 ч.л.

Рецептом этого необычного салата из редиски поделились в кулинарном канале «Kardamon cooking» .

Ход приготовления: лук нарезаем полукольцами, чеснок раздавливаем и режем мелко. На сковороду наливаем масло и жарим измельченный чеснок 1 минуту. Добавляем лук.

Необычный салат с редиской.

Через несколько минут добавляем к луку и чесноку сладкую паприку и черный перец, а также сахар и соль. Пассируем до нежного золотистого цвета.

Необычный салат с редиской.

Теперь редиску режем кольцами. Зеленый лук тоже режем, но не очень мелко.

Соединяем редиску и зеленый лук. А теперь самое интересное – добавляем в салат ароматную зажарку. По желанию, можно добавить еще соль и специй.

Перемешиваем и можно угощаться.

«Легкий, полезный, отличный салат»,

«О, какой интересный салатик. Еще так не готовила, очень интересно попробовать» , – комментируют пользователи YouTube этот необычный рецепт салата из редиса.

Необычный салат с редиской.

Отметим, что редиска содержит умеренно высокий уровень калия, балансирующий жидкость в организме и помогающий эффективно снизить артериальное давление людям с гипертонией. Кроме того, благодаря синтезу коллагена редиска может укрепить стенки кровеносных сосудов и снизить риск развития атеросклероза.

Кроме того, редиска богата витамином С, который является жизненно важным питательным веществом для поддержания иммунной системы, а также для роста и восстановления тканей.

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