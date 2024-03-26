Обычный салат из редиски и яиц можно сделать еще вкуснее и сочнее благодаря заправке.

Салат из редиски и яиц один из самых популярных в весеннюю пору.

Редис не только вкусен, но и содержит множество витаминов, среди которых витаминов группы B, С, PP. Также в нем содержатся калий, кальций, натрий, фосфор и железо. Редиска повышает иммунитет, нормализует уровень гемоглобина.

Рецепт салата с редиской и яйцами.

К классическим рецептам относится вариант салата из редиски, огурцов и яиц. Но его можно наполнить новыми вкусами. В частности, благодаря заправке.

Итак для приготовления салата из редиски и яиц необходимы следующие ингредиенты: капуста молодая – 1 головка маленькая, редиска - 150г, свежий огурец – 1 большой, консервированная кукуруза – 100г, яйца вареные – 4шт., зеленый лук – 1пучок.

А для заправки понадобятся сметана - 100г, соль 1ч.л., лимонный сок – 1ст.л., оливковое масло – 2ст.л., мед – 0.5ч.л., горчица – 1ч.л., смесь перцев – 0.5ч. л.

Рецепт салата с редиской и яйцами.

Молодую капусту шинкуем, а редиску нарезаем. Также режем свежий огурец и отварные яйца. Добавляем консервированную кукурузу и измельченный зеленый лук.

Готовим заправку – соединяем сметану, лимонный сок, оливковое масло, мед, горчицу. Добавляем соль, перец и все перемешиваем до однородной консистенции.

Заправляем салат из редиски и яиц, добавляем соль и перец по вкусу, и можно угощаться!

Такая заправка подарит салату сочность, легкость и более интересный вкус.

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