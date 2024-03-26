Когда вы приобретаете качественные банные полотенца, они служат долго, но вам также нужно правильно стирать их, чтобы они выглядели как новые.

Нет ничего лучше, чем пушистое свежее полотенце после того, как вы выходите из душа, и вы можете каждый раз получать ощущения, похожие на спа, если вы знаете, как правильно стирать и сушить полотенца .

Как стирать банные полотенца

Разделите по цвету

Разделите свои банные полотенца на белые, яркие и темные, чтобы все цвета выглядели лучше. Их сочетание может привести к утечке цвета и тусклости.

Глубокая очистка при необходимости

При глубокой чистке или уходе за пятнами добавьте отбеливатель к белым полотенцам или безопасный отбеливатель к цветным полотенцам. Полстакана уксуса можно добавить, чтобы устранить запахи, а полстакана пищевой соды поможет смягчить полотенца во время того, как вы будете их стирать.

Высушите их для дополнительного пуха

Прежде чем класть выстиранные полотенца в сушильную машину, встряхните их, а не выбрасывайте прямо из стиральной машины. Это поможет сохранить их пушистыми. Убедитесь, что полотенца полностью сухие, прежде чем вынимать их из сушильной машины во избежание появления затхлого запаха. Иначе вам снова придется стирать ваши полотенца.

Как часто стирать банные полотенца

Если вы привыкли вешать свое банное полотенце на полку после каждого душа и не считать, сколько времени прошло со дня последней стирки, возможно, вы захотите установить систему отслеживания, например, стирать каждый понедельник и четверг.

Три использования – это примерно хорошо для среднестатистического человека.

Источник: thespruce

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