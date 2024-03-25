Право на такие выплаты предоставляется работникам государственных и коммунальных учреждений и закреплено в постановлении Кабинета Министров Украины и Законе "О пенсионном обеспечении". Получить их можно при наличии необходимого страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Среди учреждений, чьи сотрудники могут получить эту выплату, входят общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные школы, межшкольные учебно-производственные комбинаты, детские дома и другие учреждения, принадлежащие государственной или коммунальной собственности.

Важным условием получения выплаты является трудоустройство в указанных учреждениях в должностях, предоставляющих право на пенсию за выслугу лет. Кроме того, пенсионер может получить эту выплату только в том случае, если раньше не получал никакой пенсии. Также предусмотрена возможность суммирования стажа, приобретенного при работе в соответствующих учреждениях.

Кроме того, в апреле пенсии лиц, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж, возрастут благодаря повышению минимальной зарплаты. Минимальная гарантированная пенсионная выплата для этой категории граждан увеличится с текущих 2840 гривен до 3200 гривен с первого апреля. Согласно законодательству Украины, минимальная пенсия для этой категории граждан не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты, которая также вырастет с 1 апреля с 7100 гривен до 8000 гривен.

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