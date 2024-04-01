Украинцам рассказали о том, как они могут не переплачивать за коммунальные счета без льгот.

Согласно информации от Кабинета министров, существует способ оплаты, позволяющий эффективно сократить счета украинцам.

За последний год в Украине был введен единый тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн за киловатт-час. Кроме того, стоимость распределения увеличилась с 25 до 50%.

До этого момента существовали два "социальных" тарифа для населения и один для бизнеса, однако с июня 2023 они были заменены единым тарифом независимо от объема потребляемой электроэнергии.

Этот рост стоимости на 70% заставил многих искать способы уменьшения затрат, и здесь на помощь приходит многотарифный учет, такой как двухзонный или трехзонный тариф.

В таких условиях стоимость электроэнергии зависит от времени потребления, в частности, в пиковые часы цена будет выше, а в не пиковые - значительно ниже.

Для перехода на доступные тарифы необходимо обратиться на платформу "Персональный кабинет" и подать заявление на сайте местного облэнерго. После этого необходимо оплатить соответствующий счет за переход на новый тарифный учет. Продолжительность процесса перехода примерно две недели.

Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов в своем городе или по месту жительства в городской/областной район электросетей.

Надо иметь в виду, что в Украине действует мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов во время военного положения, однако это не касается электроэнергии и холодной воды. Таким образом, во избежание роста затрат рекомендуется уже сейчас переходить на многотарифный учет и приобрести соответствующий счетчик.

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