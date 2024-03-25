Семьям гражданских заложников могут выплатить по 100 тысяч гривен.

Семьи украинцев, которых незаконно держит россия, могут получать годовые выплаты от государства. Это финансовая помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Как получить помощь

Подать заявку на получение годовой помощи могут близкие людей, которых держит РФ, или уволенные гражданские. Следует отметить, что семьи удерживаемых граждан имеют право на годовые выплаты только в том случае, если человек находится в местах ограничения свободы. Такую помощь может получить только один член семьи каждый год.

После возвращения уволенным лицам нужно лично подать заявку на эти выплаты. Однако средства можно получить только в том случае, если ранее родственникам заложника не оказывали такую ​​помощь. Для получения выплат требуется:

Заполнить заявление, в котором следует указать тип выплат и годы пребывания человека в местах ограничения свободы;

Добавить копии документов, подтверждающих личность заявителя;

Добавить информацию от Комиссии по установлению факта лишения свободы;

Добавить выписку с реквизитами личного банковского счета, куда будут поступать выплаты.

Образец заявления доступен по ссылке .

Подать пакет документов на получение помощи можно лично или отправить по почте по адресу:

Чоколовский бульвар, 13, город Киев, 03186, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины или на электронную почту — info-gr@minre.gov.ua .

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