Некоторым украинским гражданам могут увеличить страховой стаж на три года.

В этом году матери и родители могут получить дополнительный стаж, если они провели три года в декретном отпуске. Это касается тех, кто в течение этого периода не занимался официальной занятостью.

Чтобы добавить декретный период в свой страховой стаж, нужно подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Важно отметить, что с 2004 года декретный отпуск учитывается в страховой стаж для родителя, если они получали государственную помощь в течение этих трех лет.

Для оформления этого процесса необходимо предоставить следующие документы в Пенсионный фонд:

Выписка из трудовой книжки и подтверждение отсутствия предпринимательской деятельности для подтверждения факта пребывания в декретном отпуске.

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт или свидетельство о смерти ребенка, если нужно.

В случае, если декретный период был связан с уходом за ребенком, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, и ребенок еще не достиг 12-летнего возраста, следует подать следующее:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт или свидетельство о смерти ребенка.

Удостоверение ребенка, пострадавшего от последствий Чернобыльской катастрофы.

Документы, подтверждающие, что у одного из родителей не было трудовой занятости до того, как ребенок достиг 12 лет.

Заявление о том, что лицо не воспользовалось льготой пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, как определено в пункте 13 статьи 30 закона о социальной защите лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Источник: 24tv

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