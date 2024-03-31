С апреля украинцы смогут воспользоваться новой формой поддержки, предоставленной в виде продуктов или денежных выплат.

Пенсионерам, малообеспеченным семьям и другим категориям граждан Покровский городской совет объявил о предоставлении помощи.

Согласно информации, размещенной на их официальном сайте, украинцы, проживающие в Покрове на Днепропетровщине, смогут получать новые льготы от Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Program). С начала апреля 2024 г., вместо продуктовых наборов GFD-30, Всемирная продовольственная программа ООН перейдет на денежные переводы.

У местных жителей, желающих получать эту помощь, просят предоставить номер банковского счета (IBAN) в течение марта. Эта поддержка будет доступна лицам, относящимся к следующим категориям:

пенсионерам в возрасте от 60 лет;

многодетным семьям и малоимущим;

одиноким матерям или родителям;

лицам с инвалидностью;

получателям выплат по потере кормильца;

участникам войны (кроме жителей Никопольского района).

Для получения помощи необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов: паспорт, идентификационный код, удостоверение, подтверждающий статус документ, свидетельство о рождении ребенка и справку о реквизитах IBAN.

Последние новости Украины:

Тариф на электроэнергию для украинцев: чего следует ожидать в первый месяц весны

Предоставление субсидии украинцам смягчат условия: в Минсоци сообщили, кого касается

"ПриватБанк" блокирует карты даже волонтеров: как собирать донаты, чтобы не потерять счет