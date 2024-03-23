Регулярная чистка решеток духовки может предотвратить настойчивую грязь, в то же время поддерживать ваш любимый прибор в рабочем состоянии.

Очистка решеток духовки не должна быть трудным заданием. С помощью правильного чистящего раствора и инструментов самую тяжелую работу можно выполнить без рук. Здесь мы описываем как базовые, так и глубокие методы очищения, которые помогут вам поддерживать решетки духовки в отличном состоянии.

Наше пошаговое руководство, советы по регулярному обслуживанию, меры предосторожности и советы по тому, как часто следует чистить решетки для духовки, гарантируют, что вы будете уделять своей духовке весь необходимый уход и внимание.

Лучший способ очистить решетки духовки

Приготовьте очищающий раствор

Наполните раковину или ванночку двумя-тремя мерными ложками пищевой соды, где-то от двух столовых ложек до полстакана мыльного средства и достаточным количеством горячей воды, чтобы покрыть решетки.

Решетки духовки для замачивания

Оставьте решетки от 30 минут до нескольких часов в зависимости от того, насколько они грязны, а затем потрите чистой губкой.

Промойте и высушите на воздухе

Промойте решетки чистой водой и дайте им высохнуть, прежде чем снова поместить их в духовку.

Дополнительные советы по очистке решетки духовки.

Хотя существует много дополнительных способов очистить решетки духовки, эти три имеют преимущество в том, что они эффективны, безопасны и менее грязны, чем некоторые другие варианты.

Стиральный порошок: используйте тот же метод для глубокой очистки, как описано выше, но вместо использования моющего средства добавьте от ½ до ¾ чашки стирального порошка.

Простыни для сушки посуды: поместите решетки в ванную или раковину, добавьте одну-две столовые ложки мыльного средства и залейте горячей водой, пока решетки не будут покрыты. Добавьте несколько сушильных листов в ванную и покрутите ими, пока вода не начнет пениться. Дайте им настояться ночь. Слейте воду и протрите решетки сушилкой, чтобы удалить остатки. Тщательно промойте и дайте им высохнуть на воздухе, прежде чем поставить решетки в духовку.

Уксус и пищевая сода: когда решетки поставлены в ванную или таз, посыпьте их содой и уксусом. Когда пена убавится, добавьте столько горячей воды, чтобы покрыть решетки, и дайте им настояться в течение ночи. Потрите губкой или полотенцем, перейдя на щетку или зубную щетку для наиболее сложных участков, чтобы очистить решетки духовки.

Источник: bhg

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