Согласно информации , анонсированной главой правительства Денисом Шмыгалем, граждане, имеющие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях или в общинах, где прошли боевые действия, могут получить помощь в размере по 8 тысяч гривен на гектар обработанной земли. Максимальная площадь, за которую можно получить помощь, составляет 120 га. Эти средства направлены на поддержку посевной и сбор урожая в непростой для украинцев период.

Для участия в этой программе необходимо обратиться в Государственный агрореестр и предоставить документы, подтверждающие право владения или аренды земли.

Кроме того, совместно с Министерством агрополитики и продовольствия, ЮНИСЕФ начнет новую программу поддержки, которая позволит получить семена сои и подсолнечника для проведения весенней посевной кампании. Эта программа ориентирована на малые и средние фермерские хозяйства в переживших военные действия районах.

Заявки на участие в государственной программе принимаются до 24 марта 2024 через Государственный агрореестр. Однако подача заявки не гарантирует получения помощи. Информация о результатах отбора участников программы будет сообщена через Государственный агрореестр. Кроме того, фермерам придется самостоятельно забрать семена со складов и подтвердить свое участие в программе и готовность осуществить посев.

Последние новости Украины:

Тариф на электроэнергию для украинцев: чего следует ожидать в первый месяц весны

Предоставление субсидии украинцам смягчат условия: в Минсоци сообщили, кого касается

"ПриватБанк" блокирует карты даже волонтеров: как собирать донаты, чтобы не потерять счет