Возможно, вы этого не осознаете, но есть правильный способ мыть посуду вручную. Чтобы убедиться, что посуда действительно чиста и готова к следующему использованию, следует выполнить определенные действия. Также важно осторожно мыть вручную, чтобы на посуде не осталось сколов и царапин. Чтобы найти лучшие советы и методы, мы обратились к экспертам по уборке, чтобы узнать, как правильно мыть посуду вручную, чтобы она оставалась дезинфицированной и блестящей.

Соскребите имеющуюся пищу

Прежде чем начать мыть посуду вручную, Кэти Бартон, руководитель отдела уборки в Homedit, рекомендует сначала соскоблить излишки пищи из грязной посуды. «Если этого не сделать, раковина будет наполнена едой и грязью, из-за чего ваша посуда станет грязной», – предупреждает она. Она также отметила, что избыток пищи в раковине также может отрицательно повлиять на вашу сантехнику, особенно если ваши тарелки покрыты жирными или крахмалистыми засоряющими трубы.

Наполните раковину

Используйте сливную пробку, чтобы закрыть раковину или большую ванную для мытья посуды. Наполните раковину или ванночку горячей водой, а затем добавьте несколько капель вашего любимого средства для мытья посуды.

Начните с кастрюль и сковородок

Когда ваша раковина наполнится мыльной водой, Бартон рекомендует намочить все кастрюли и сковородки с прилипшей пищей. «Приблизительно через 20-30 минут еда распушится, и вы можете соскоблить ее резиновой лопаткой или вытереть бумажным полотенцем», — сказала она. После очищения кастрюль и сковородок слейте грязную воду.

Наполните свою раковину

Добавьте горячей воды и более желаемого средства для мытья посуды. Далее Бартон предлагает добавить наименее грязную посуду, которой обычно являются чашки и столовые приборы. «Помойте посуду губкой, сполосните чистой водой и протрите полотенцем. Постепенно переходите к более грязной посуде», – сказала она. Если посудомоечная вода в любой момент выглядит обесцвеченной или жирной, становится холодной или теряет пену, слейте ее и снова наполните свежей горячей водой с мылом, чтобы мыть посуду.

Используйте нежные аппликации

Анжела Рубин, эксперт по уборке Hellamaid, клининговой компании в Калгари, Альберта, Канада, сказала, что нужно тщательно выбирать то, что вы используете для чистки посуды. "Используйте губку или кухонную тряпку, чтобы осторожно почистить каждое блюдо, уделяя особое внимание участкам с устойчивыми остатками", - сказал Рубин. «Избегайте использования стальной ваты или абразивных подушечек на деликатных поверхностях, чтобы предотвратить царапины и повреждения».

Снова промойте

После мытья Rubin советует мыть посуду под горячей водой, чтобы удалить остатки мыла. "Убедитесь, что моете посуду в чистой проточной воде, а не оставляете посуду в стоячей воде, в которой могут содержаться бактерии", - сказала она.

Правильно высушите посуду

Осторожно протрите посуду, кастрюли и сковороды чистым абсорбирующим полотенцем или используйте чистую полку для посуды и дайте им высохнуть на воздухе. По словам Рубина, убедитесь, что кухонные полотенца регулярно моются, чтобы предотвратить распространение бактерий, а также продезинфицируйте свою сушильную стойку.

Источник: realsimple

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