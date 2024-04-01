Украинцам рассказали, будет ли государство продолжать осуществлять выплаты малообеспеченным семьям, находящимся за границей.

Финансовая поддержка семей с низким доходом будет продолжена, но по некоторым условиям. Основным критерием станет место жительства семьи — проживает ли она на территории Украины.

Даже во время войны, Украина продолжает оказывать социальную помощь своим гражданам в полном объеме. Даже при массовой эмиграции государство гарантирует поддержку семьям, оказавшимся в тяжелом финансовом положении.

Критерии для получения помощи

Государство выплачивает помощь малоимущим семьям на основании четких критериев. В соответствии с Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи поддержка предоставляется:

Семьям, которые имеют постоянное место жительства на территории Украины и соответствуют определению "малообеспеченные".

Эта помощь также доступна другим семьям, которые считаются малообеспеченными из-за того, что их среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, установленного для семьи, вследствие уважительных причин или обстоятельств, которые они не могли контролировать.

Будут ли выплаты за границей?

В случае, когда семья, ранее проживавшая в Украине, уезжает за границу, она может сохранить право на получение государственной социальной помощи, но с учетом определенных условий.

Как это происходит:

Правительство проводит проверку, не находилась ли семья за границей более 90 последовательных дней.

Если да, и семья продолжает находиться за границей на момент проверки, органы социальной защиты населения требуют подтверждения того, что в стране пребывания семья не получает аналогичных выплат.

Получателям выплат дается 30 дней для предоставления соответствующих доказательств.

Обратите внимание! Если информация о получении выплат за границей не подтверждается или доказательства не предоставляются, выплаты могут быть перечислены с учетом только оставшихся в Украине членов семьи или вообще прекращены, если вся семья находится за границей. Однако сохранение помощи возможно, если семья докажет, что не получает никаких социальных выплат в стране пребывания.

Источник: Юридический советчик для ВПЛ

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