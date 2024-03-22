На украинском рынке картофель, который уже увеличился в стоимости, должен подорожать еще на 15%.

На украинском рынке стабильно колеблются цены на популярные овощи. По данным специалистов, картофель установил рекорды в росте цен, но его стоимость может еще повыситься на 15%. Есть две основные причины этого удорожания: сезон и высокие затраты на хранение в хранилищах. Об этом сообщили аналитик УКАБ Максим Гопка и директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Thepage.

Пендзин отмечает, что резкий рост цен на картофель связан с завершением сезона сбора, поскольку большинство производителей продали свою продукцию еще до начала зимы. Это привело к увеличению спроса среди населения и уменьшению предложения. "Украина выращивает 98% картофеля на хозяйствах населения. Фермерам приходится вкладывать значительные средства в хранение овощей, оплачивая энергоресурсы, налоги и заработную плату работникам. Все это, безусловно, повышает конечную цену продукта", - отмечает эксперт.

По словам Гопки, помимо сокращения запасов картофеля возникает дефицит качественной продукции. "Это будет поддерживать высокие цены до следующего урожая. Спрос остается устойчивым, колеблясь между тенденциями к увеличению", – добавляет он.

Аналитик предполагает, что до конца мая цены будут держаться на высоком уровне и существует вероятность, что картофель подорожает еще на 15%. Но когда появится первый молодой картофель, цены снизятся до 10-13 гривен за килограмм.

Такое же мнение высказывает директор экономического дискуссионного клуба. В течение месяца значительных изменений в ценах на картофель не предвидится, но небольшие колебания все же возможны.

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