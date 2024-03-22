Салат с редиской заигрывает новыми вкусами, если добавить в него простые и всем знакомые ингредиенты.

Нет ничего проще, чем приготовить салат с редиской. Обычно к редису добавляют зеленый лук, огурцы, вареные яйца. Заправляют сметаной или смешав сметану с майонезом.

Фудблогер и автор канала «Tasty Stories» предлагает добавить в салат из редис новых вкусов.

«Все привыкли и очень любят классический с редиской, яйцами и зеленым луком, а мне нравится добавлять в эту основу новые ингредиенты», - отметила кулинар.

Ингредиенты для салата с редиской по новому нужны такие: редиска, рукокола, шпинат, кукуруза консервированная – 100 г, помидоры – 1-2 шт., яйца вареные – 2-3 шт., зеленый лук, густой йогурт, или сметана, или . – 1 ст.л, горчица в зернах – 1 ч.л, соль.

Вкусный рецепт салата с редиской.

Ход приготовления салата с редиской элементарный. В миску выкладываем порезанную редиску, добавляем рукоколу и шпинат. Выкладываем помидоры и яйца, порезанные на кубики, а также добавляем консервированную кукурузу.

Теперь готовим заправку в салат: йогурт, сметану или майонез совмещаем с горчицей.

Добавляем в салат заправку, соль, перемешиваем и можно угощаться!

«Выглядит так аппетитно, что я мгновенно стала голодной»,

«Класс, очень аппетитно!»,

«Салат бомба»,

«Тоже обожаю добавлять горчицу в зернах» , – комментируют рецепт салата с редиской подписчики фудблогера.

Вкусный рецепт салата с редиской.

Напомним, что редис содержит витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

Чаще всего редиску добавляют в салаты, но ее можно ее использовать и при приготовлении запеканок, бутербродов, супов.

Последние новости Украины:

Рецепт нежного салата с курицей и ананасами: удовольствие в каждом кусочке.

Низкокалорийный салат из пекинской капусты и курицы: без капли майонеза.

Добавьте просто морковь по-корейски: рецепт салата, который не задержится на столе.