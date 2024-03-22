Ежедневное чтение карт Таро и гороскоп для всех знаков Зодиака 22 марта.
Не позволяйте слишком многим вещам отвлекать вас. Направьте свою энергию продуктивно и постарайтесь оставаться сосредоточенным.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 22 марта.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Отшельник.
Будьте интроспективны. Всегда приятно поделиться своими мыслями, но сейчас сохраните свою энергию и сосредоточьтесь на внутренней работе, которая формирует характер и вселяет уверенность в жизни.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Десятка Пентаклей.
Люди поддерживают ваши мечты.
Легко увидеть гору препятствий в вашей жизни, но помните, что есть также масса любви, которая помогает вам усердно работать и бросать вызов трудностям.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Королева Мечей.
Быть умным. У вас много здравого смысла и хорошая проницательность.
Когда вы начнете сомневаться в себе и станете источником собственной тревоги, отступите от ситуации и доверьтесь себе.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Это творческое время. Есть так много вещей, которыми вы можете заняться, и все они чудесны.
Вам не нужно беспокоиться о том, какой из них правильный или что начать в первую очередь. Суть в том, чтобы вы начали.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Паж Мечей.
Вам пришло сообщение. Вы должны держать уши открытыми, а сердце — широко открытым.
Вы не хотите пропустить то, что говорит Вселенная, и это, скорее всего, исходит из уст более молодого человека.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Смерть.
Концовка – повод порадоваться. Для вас происходит что-то новое.
Вам может не нравиться, что для этого нужно закрыть дверь, но если не позволить чему-то уйти, в вашей жизни не останется места для большего.
Это способ Вселенной создать пространство.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Четверка Жезлов.
Управлять своими эмоциями непросто. Но чтобы взяться за этот проект, нужна рассудительная голова.
Вы не хотите, чтобы ваши чувства взяли над вами верх. Постарайтесь держать разум и сердце в гармонии.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая.
Все было немного хаотично. Вы очень много работали, и у вас не было достаточно времени для себя.
Вы были заняты, и это продуктивно, но вскоре вам захочется позволить себе насладиться тишиной и ничего не делать.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.
Быть лидером – это большая ответственность. Столько всего нужно узнать и понять.
Возможно, вам не кажется, что вы делаете свою работу хорошо, но правда в том, что, пока вы готовы слушать, учиться и пробовать, каждый раз все будет получаться само собой.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.
Вы должны стремиться добиться успеха в том, что вам нравится. Одно дело иметь талант, но чтобы развить навыки до высочайшего уровня мастерства, вам нужно практиковаться как можно больше. Это способ.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Колесница.
Придерживаться ваших орудий. Вы знаете, что хотите достичь определенного места в жизни.
Поэтому, даже когда наступают тяжелые времена и вы хотите сдаться, не делайте этого. Ты не сдавшийся.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.
Пусть логика рулит. Это ваше сердце привело вас в это место, но теперь пришло время понять, что происходит.
Кажется, что все не имеет смысла. Выясните, почему.
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