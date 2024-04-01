Согласно правительственной инициативе, в марте 2024 года украинцы могут получить микрогранты от 50 тысяч до 250 тысяч гривен на открытие или развитие собственного дела.

Информация об условиях предоставлена ​​Министерством экономики. Согласно сообщению от ведомства, грантовая программа "Собственное дело" дает возможность получить разнообразные микрогранты. Деньги можно использовать на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Получить грант могут как действующие предприниматели, так и без опыта в соответствующей отрасли. Обязательным условием есть создание одного или двух рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Заявки на получение грантов могут подавать будущие предприниматели, физические лица-предприниматели и компании, не имеющие хозяйственной деятельности на оккупированных территориях Украины, не имеющие дел в России, не подпадающих под санкции, не имеющие юридических проблем, таких как дела о банкротстве или судебные приговоры по коррупционным делам и не имеют долгов перед бюджетом. Заявки на участие в грантовой программе "Собственное дело" можно подавать онлайн по соответствующей ссылке .

По получателям грантов четвертой волны, по данным Министерства экономики, среди них было 49% женщин, 40% мужчин и 11% компаний. Более 70% получателей получили высшее образование. Больше всего получателей грантов было во Львовской области - 47 человек, Ровенской - 40 человек, Киевской - 36 человек, Ивано-Франковской - 36 человек и в Киеве - 30 человек.

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