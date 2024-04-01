Согласно правительственной инициативе, в марте 2024 года украинцы могут получить микрогранты от 50 тысяч до 250 тысяч гривен на открытие или развитие собственного дела.
Информация об условиях предоставлена Министерством экономики. Согласно сообщению от ведомства, грантовая программа "Собственное дело" дает возможность получить разнообразные микрогранты. Деньги можно использовать на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Получить грант могут как действующие предприниматели, так и без опыта в соответствующей отрасли. Обязательным условием есть создание одного или двух рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
Заявки на получение грантов могут подавать будущие предприниматели, физические лица-предприниматели и компании, не имеющие хозяйственной деятельности на оккупированных территориях Украины, не имеющие дел в России, не подпадающих под санкции, не имеющие юридических проблем, таких как дела о банкротстве или судебные приговоры по коррупционным делам и не имеют долгов перед бюджетом. Заявки на участие в грантовой программе "Собственное дело" можно подавать онлайн по соответствующей ссылке .
По получателям грантов четвертой волны, по данным Министерства экономики, среди них было 49% женщин, 40% мужчин и 11% компаний. Более 70% получателей получили высшее образование. Больше всего получателей грантов было во Львовской области - 47 человек, Ровенской - 40 человек, Киевской - 36 человек, Ивано-Франковской - 36 человек и в Киеве - 30 человек.
Последние новости Украины:
Тариф на электроэнергию для украинцев: чего следует ожидать в первый месяц весны
Предоставление субсидии украинцам смягчат условия: в Минсоци сообщили, кого касается
"ПриватБанк" блокирует карты даже волонтеров: как собирать донаты, чтобы не потерять счет