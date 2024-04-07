Военные и их семьи могут получить от 15 до 50 тысяч гривен, если соответствуют определенным условиям.

Для военных и их семей, проживающих в Белогородской территориальной общине, доступны три вида денежной помощи, размер которых зависит от обстоятельств. Как сообщил глава Белогородской территориальной громады Бучанского района Киевщины, Антон Овсиенко, самая высокая сумма помощи составляет 50 тысяч гривен, а самая низкая - 15 тысяч гривен. Эта программа направлена ​​на поддержку трех категорий лиц.

По словам Овсиенко, в общине десять сел, где проживает около 50 тысяч человек, среди которых 7 тысяч — военнослужащие и 800 детей. Получить финансовую помощь могут следующие категории лиц и в следующих суммах:

15 тысяч гривен ежегодно — находящиеся на фронте военнослужащие. Но для тех, кто не участвует в боевых действиях, сумма пособия меньше.

40 тысяч гривен - бойцы, получившие ранения.

50 тысяч гривен – семьи погибших военнослужащих. "К сожалению, в нашем обществе есть погибшие герои, которые пожертвовали своей жизнью защищая целостность и суверенитет нашей страны. Все расходы, связанные с погребением погибшего, положим на себя", - подытожил председатель.

Он также отметил, что оказание помощи будет производиться только после получения запроса от военнослужащего. В случае, если у него нет возможности подать заявление, это могут сделать родители или жена.

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