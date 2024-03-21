Вероятно, кажется, что липкий, остаточный клей навсегда останется на вашем любимом топе, но можно удалить даже самые стойкие остатки наклейки , если вы знаете, что делать. Профессионалы по уходу за одеждой рекомендуют четыре способа (осторожно) удалить остатки наклеек с одежды, не испортив его.
Как удалить остатки наклейки
Разделайте одежду из натурального волокна ацетоновым лаком для ногтей.
Верьте или нет, но можно использовать жидкость для снятия лака с ацетоном, чтобы расщепить затвердевший остаточный клей. Но используйте этот метод только для неацетатных тканей, иначе ацетон в жидкости для снятия лака расплавит ткань. Вот что нужно сделать:
"Положите одежду ровно на стол и положите полотенце позади пятна", - говорит Джон Махдессиан, президент компании Madame Paulette, профессиональной химчистки в Нью-Йорке. "Сначала убедитесь, что клей высох, затем нанесите на ткань прозрачную жидкость для снятия лака с ацетоном и вотрите ее в остатки клея. Этот способ должен быстро помочь удалить остатки наклеек".
Заложите синтетические ткани в морозилку.
Чтобы удалить остатки наклеек из синтетической ткани, просто положите их в морозильную камеру на 45–90 минут. Это приведет к отвердению остатков, что облегчит удаление. Следуйте совету Гвен Уайтинг, соучредительницы The Laundress, которая предлагает: «Положите рубашку в морозильную камеру на час, чтобы клей затвердел. Выберите, что вы можете».
Используйте мыло и воду.
После удаления морозильной камеры используйте теплую воду и средство для мытья посуды, чтобы удалить остатки. «Намочите рубашку и потрите ее тканью из микрофибры и небольшим количеством мыльного средства», — говорит Вайтинг. «Замочите одежду в теплой воде на 20 минут, затем дайте ему высохнуть на воздухе».
Источник: realsimple
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