Верьте или нет, но можно использовать жидкость для снятия лака с ацетоном, чтобы расщепить затвердевший остаточный клей. Но используйте этот метод только для неацетатных тканей, иначе ацетон в жидкости для снятия лака расплавит ткань. Вот что нужно сделать:

"Положите одежду ровно на стол и положите полотенце позади пятна", - говорит Джон Махдессиан, президент компании Madame Paulette, профессиональной химчистки в Нью-Йорке. "Сначала убедитесь, что клей высох, затем нанесите на ткань прозрачную жидкость для снятия лака с ацетоном и вотрите ее в остатки клея. Этот способ должен быстро помочь удалить остатки наклеек".