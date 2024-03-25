В марте цены на основные продукты постепенно растут, а в этом процессе не обошлось и без свеклы. Даже свекла низкого и среднего качества, которая раньше стоила 16-18 гривен в супермаркетах, теперь продается от 40 до 45 гривен за килограмм на рынках.

Аналитики УКАБ и экономического дискуссионного клуба в своем комментарии Thepage пояснили , что эта растущая тенденция обусловлена ​​значительным сокращением предложения на украинском рынке, поскольку запасов у фермеров практически нет.

По сравнению с прошлым годом, когда цена на свеклу в марте 2023 составила 10 гривен, по словам экспертов, цены на этот овощ продолжат расти. Это объясняется общим дефицитом в предложении, образовавшемся из-за нехватки складских запасов у фермеров. Так, Максим Гопка и Олег Пендзин соглашаются, что в марте цены на свеклу в Украине могут вырасти, по крайней мере, на 10%.

Ранее Politeka также писала о национальном фрукте, цена которого уже перевалила за 26 гривен. Речь идет о яблоках, на удорожание которых влияет ряд факторов, среди которых сезонные факторы, влияние погоды, логистика и хранение, а также международная торговля. ‚ Среднемесячные цены на яблоки в Украине колеблются вокруг 20,49 грн. На оптовом рынке можно увидеть яблоки от 23,90 грн до 24,75 грн, нижний предел 19,35 грн.

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