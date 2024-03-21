Ежедневный гороскоп на 21 марта 2024 года, откройте для себя астрологические предсказания знаков Зодиака для любви, здоровья и денег.

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Пришло время вам добиться значительных успехов во всех сердечных делах, Овен. Если вы какое-то время встречаетесь с кем-то, возможно, пришло время взять на себя больше обязательств. Вы могли бы предложить жить вместе или даже пожениться. Если вы одиноки, вам следует попросить человека, о котором вы не можете перестать думать, пойти с вами на свидание. Будьте более активны в личной жизни. Я уверен, вам не раз говорили, что вы склонны все анализировать. И особенно, когда речь идет о познании своего внутреннего мира. Вы также очень часто думаете, что знаете себя, потому что понимаете, кто вы есть. К счастью, сегодняшняя астральная конфигурация предлагает вам деактивировать этот непрекращающийся ментальный шаблон, чтобы освободить место для ваших эмоций.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Сегодняшние звезды предлагают тебе, Тельцу, больше думать о себе, особенно в эмоциональной и романтической сфере. В последнее время вы пошли на некоторые уступки, чтобы добиться хорошего взаимопонимания со своим партнером. Бывают моменты, когда это очень необходимо для движения вперед и развития, но это вопрос, который касается вас обоих. Отныне вы несете ответственность не только за освобождение багажа. Баланс сил необходим для функционирования на здоровой сентиментальной основе. С другой стороны, вас может непреодолимо привлечь абсолютно обаятельный человек, без какого-либо болезненного или сексуального подтекста. Возможно, вы могли бы встретиться с ними на днях. Несмотря на это, у вас сложится впечатление, будто вы видите их впервые. Если у вас уже есть партнер, вам следует быть осторожным и дважды подумать, прежде чем флиртовать, поскольку это может повлиять на ваши нынешние отношения. Если вы одиноки, вам решать, хотите ли вы расширить свою зону комфорта.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, вы, скорее всего, обеспокоены своей жизнью с партнером. Ваши отношения очень много значат для вас, и вы понимаете, что в последнее время, возможно, немного пренебрегали ими. Работа и некоторые заботы заполонили ваш разум в последние несколько дней. По крайней мере, вы в курсе ситуации. Поэтому с этого момента вам следует реагировать и уделять больше внимания выбору вашего сердца. Вы также можете почувствовать себя немного меланхоличным. Вы вспомните определенные моменты своего прошлого, которые вызовут у вас поток эмоций. Но вам следует перестать лить уксус на рану, потому что вы без всякой причины причиняете себе вред. Гораздо лучше было бы смотреть в будущее и жить настоящим. Подумайте о своих будущих встречах и делайте то, что вам хочется. Живите так, как хотите, и будьте счастливы.

РАК

21 июня – 22 июля

С вами часто случается, что, соблазняя партнера в деловом мире или в сфере дружбы, вы бросаете все, чтобы без колебаний выполнить все его просьбы. Но следует помнить, что можно быть полезным, не будучи рабом. Это то, чему планеты научат тебя сегодня, Рак. Пришло время взглянуть на себя и оценить, что вы упускаете, забывая о своих личных интересах. Это также будут прекрасные дни, чтобы позволить вашему сердцу выразить себя. У вас есть любовь давать и брать, но из скромности или умеренности вы очень легко это скрываете, такой уж вы есть. Тем не менее, это качество, которое выделит вас среди других. Подарок, ужин-сюрприз, поездка на выходные — существует так много маленьких жестов, которые поддерживают сентиментальную связь, что вы можете потеряться, выбирая один.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, ты мог бы серьезно поговорить с кем-то из близких. Возможно, вы могли бы принять очень важное решение, касающееся вашего совместного будущего, или, может быть, вы хотите поделиться неудачным эпизодом, который произошел несколько дней назад и заставил вас чувствовать себя напряженно. Конечно, важно то, что вы об этом говорите. И, конечно, еще и посмотреть, какова их реакция. С другой стороны, следует думать, прежде чем говорить, чтобы не причинить большего ущерба, чем есть. Вы определенно можете завоевать или потерять сердце человека, которого любите. Больше, чем словами, вам придется убеждать своими действиями и поступками. Перестаньте говорить, что у вас нет времени, решите вернуться на работу раньше или отмените встречу с кем-то в пользу предстоящего восстанавливающего разговора.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

В течение дня вас могут преследовать нерешительность, сомнения и страх сцены, когда придет время действовать. Дева, ты подготовил свою речь, свой план работы и, возможно, также свою романтическую встречу, со строгой дисциплиной. Речь идет о проведении этого спектакля, который вы скрупулезно повторили в одиночку. Если вы чувствуете необходимость бросить все на ветер, скажите своему разуму, что смелость — это отношение, которое часто вознаграждается, даже если только в долгосрочной перспективе. Прямо сейчас вы сияете, и всем захочется насладиться вашей добротой и вашим социальным динамизмом. У вас оригинальное видение жизни и проблем, которые могут возникнуть. Позвольте своему видению мира проявиться без ограничений. Это настоящая сила, которая питает вас и может помочь другим. Тем, кто встретится с вами, очень повезет.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Скорее всего, вы окажетесь в романтическом и ярком настроении. А с вами это случается не так уж и часто, Весы. Многие люди тратят слишком много времени и усилий на свою работу, а не на другие важные вещи в жизни. Так что на этот раз немного измените свой график и чаще наслаждайтесь хорошими вещами, которые может предложить жизнь. Хотя вы один из самых социальных знаков зодиака, у вас возникнет искушение замкнуться в себе и сохранить свои чувства при себе. Вы также будете слишком склонны думать, прежде чем действовать. Возможно, в течение короткого периода времени вы имеете дело с некоторыми бессознательными установками и страхами. Расслабьтесь, потому что это временное и мимолетное влияние. Вам нравится то, что необычно, и вам нужно уйти от повседневности.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Сентиментальные вопросы будут занимать ваш разум большую часть дня, Скорпион. Трудность может быть связана с проблемой общения с партнером или любимым человеком. Вы больше не знаете, как к этому подойти, и вы в замешательстве. Но не волнуйтесь, с течением времени ситуация немного улучшится. Из-за вашего характера вам становится все труднее мириться с посредственностью и высокомерием во всем мире. Кроме того, отсутствие участия ваших коллег и изношенность ваших эмоциональных отношений все больше несовместимы с вашей врожденной личностью. Как всегда, вам следует взять дело в свои руки и заставить все развиваться быстро, независимо от комментариев окружающих вас людей, потому что вы не живете за счет других.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Прямо сейчас выражение своего мнения может даже зажечь запал, Стрелец, но учти, что, в конечном счете, это может быть лучшим решением, чтобы положить всему этому конец. Если вы оказались в сентиментальной ситуации, в которой не очень ясно видите результат или будущее, поговорите об этом. Ваша воля и ваша сила позволят вам противостоять всем возникающим потрясениям. Верните себе контроль над своей жизнью как можно скорее, если хотите увидеть хорошие результаты. С другой стороны, эта неделя может оказать на вас необычайное влияние. С широкой улыбкой и здоровым сердцем вы более чем готовы встретить любую ситуацию, которая встретится вам на пути, не смягчаясь. То, что обычно вызывает у вас грусть или напряжение, ускользнет, ​​нисколько вас не затронув, и так и должно быть во всех случаях. Это идеальное время, чтобы передать свое хорошее настроение и энтузиазм окружающим.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, ты можешь заметить, что тебе не хватает энергии и силы воли. Что касается дел, связанных с сердцем, то все остается в отчаянно-тревожном покое, нарастающем с каждой минутой. А правда в том, что эта ситуация вас не очень мотивирует. Возможно, в данный момент вам действительно кто-то нравится. Вы могли бы сказать, что вас буквально влечет к этому человеку, и этот человек занимает много ваших мыслей. Если это так, позвольте этой невидимой силе увлечь вас, которая настигает вас и выходит за пределы вас. Ваши инстинкты и интуиция — настоящие проводники, которым вы должны следовать, помните об этом. Не скрывайте больше своих чувств, потому что вас сопровождают большие возможности успеха.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, вы должны осознавать, что вам нравится больше тратить, чем экономить, и, следовательно, это часто влияет на состояние вашего банковского счета. Пришло время постараться быть более организованными и добросовестными. Составление небольшого финансового баланса не помешало бы вам. Вам следует установить цели, которые будут вдохновлять вас в работе, которую вы делаете. Имейте в виду, что когда вы поднимаетесь по лестнице, вы можете делать это ступенька за ступенькой, а также подниматься по четырем ступенькам за раз. На этой неделе вы хотите выбрать самое быстрое решение, чтобы достичь вершины своих желаний. Но будьте осторожны и не сбивайтесь с пути, потому что падение может быть еще сильнее. Возможно, было бы разумнее и приятнее лучше оценить свои усилия и цели, прежде чем принимать решение.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Скорее всего, сегодня вы можете быть озабочены решением некоторых вопросов, которые влияют на ваши перспективы трудоустройства. Возможно, в последнее время вы делаете слишком много негативных шагов. И не только в каких-то мелких размышлениях, но и в том, как вы заняли несколько грубую позицию. Вы знаете, что все это, вероятно, было немного чрезмерным. Теперь вы должны проявлять явные признаки желания совершенствоваться. В воздухе витает какая-то страсть к путешествиям или, по крайней мере, ощущение, что вам было бы полезно на время сбежать от своей повседневной вселенной. Ваши друзья всегда обращались к вам за советом специалиста, который помог бы им выйти из трудной ситуации. На этот раз именно вам нужен совет или, возможно, просто шаг назад, чтобы взглянуть на обстоятельства мирской жизни под другим углом.

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