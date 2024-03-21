Пекинская капуста – неиссякаемый источник вдохновения для приготовления легких и вкусных салатов.

Салаты из пекинской капусты готовятся всегда просто и быстро, вкусные и могут быть разными хоть каждый день.

Есть ведь множество вариантов салатов из пекинской капусты.

С куриным филе или тунцом, с крабовыми палочками или овощами, с маринованными шампиньонами или просто со свежим огурцом и зеленью.

Придать новый вкус салату из пекинской капусты поможет также авокадо. Приготовить такой салат можно по рецепту, которым поделилась фудблогер Дарья Опря.

Салат с пекинской капустой.

И для этого понадобятся такие ингредиенты: пекинская капуста, огурец, авокадо, сливочный сыр или фета, соль, растительное масло, а также любимая смесь трав или специй.

Пекинскую капусту нужно нашинковать. Огурец чистим от кожуры и нарезаем кубиками.

Авокадо также необходимо почистить от кожуры, достать косточку. Если авокадо мягкое, нарезать мякоть на кубики можно даже в кожуре и достать ее ложкой.

Далее добавляем в салат сыр, специи, соль и масло. Перемешиваем и можно угощаться!

Салат с пекинской капустой.

Подчеркнем, что авокадо способен улучшить пищеварение, снизить риск развития рака и помочь в похудении.

Ученые доказали, что авокадо содержит полезные для организма жиры, способные быстро и эффективно сдерживать чувство голода, а также поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Авокадо является источником витаминов С, Е, К и В6, а также рибофлавина, ниацина, фолата, пантотеновой кислоты, магния и калия. Этот плод также содержит лютеин, бета-каротин и жирные кислоты омега-3.

Салат с пекинской капустой.

Только половина авокадо содержит 25% суточной нормы потребления клетчатки, при этом нормализует продукцию инсулина и не повышает уровень сахара в крови.

Последние новости Украины:

Салат с пекинской капустой, на котором легко худеть: рецепт, который рекомендуют.

Низкокалорийный салат из пекинской капусты и курицы.

Что добавить в салат из пекинской капусты для нежного вкуса.