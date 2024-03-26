То, что полезно для картофеля, капусты, томатов и моркови, другим культурам может угрожать гибелью и отсутствием урожая.

Окучивание во многих случаях способствует увеличению урожая, более быстрому созреванию, улучшает устойчивость растений к холоду, а также к разнообразным болезнетворным микроорганизмам и вредителям.

Это касается картофеля, томатов, капусты, моркови и земляники, но есть несколько исключений. Некоторые растения на огороде категорически нельзя окучивать, потому что это может привести либо к гибели растений, либо к отсутствию урожая.

К культурам, которым запрещено окучивание, относятся огурцы, лук и чеснок, сельдерей, мангольд, свекла, щавель, шпинат и разнообразная зелень.

В случае с луком и чесноком окучивание может приводить к болезням этих растений. Свеклу, мангольд и сельдерей не советуют окучивать, потому что можно случайно засыпать точку роста, а это может повлечь за собой ослабление растений и даже их гибель.

Все виды зелени, в частности укроп, петрушку, черемшу, мелиссу, а также салат, вообще не рекомендуют окучивать, потому что это может замедлить их рост, способствовать подгниванию стеблей и также привести к гибели растений.

А вот в случае с огурцами опытные огородники советуют не проводить окучивание, поскольку эта культура имеет довольно слабую корневую систему, которую может повредить даже столь незначительное влияние. Вместо окучивания рекомендуется проводить только неглубокое рыхление, а затем мульчирование почвы компостом или перегноем.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.