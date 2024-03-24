Такая быстрая и легкая в приготовлении пицца может стать отличным завтраком , который насыщает полезными веществами и энергией надолго.
Никакого теста делать не придется. Вместо него можно использовать обычный лаваш.
«Завтрак аля-пицца. Быстро, полезно и вкусно!», - говорит об этом рецепте фудблогер и автор страницы с рецептами «Vita cooking».
Ингредиентов понадобится совсем немного. А именно: лаваш, шпинат, томаты (коктейльные или черри) – 5 шт, яйца – 3 шт, сыр моцарелла, соль и любимые специи.
Рецепт быстрой пиццы на завтрак.
Выкладываем лаваш в форму для запекания. А сверху – шпинат и порезанные помидоры.
Далее вбиваем яйца, добавляем соль и любимые специи. Щедро посыпаем пиццу сыром моцарелла, который можно порезать на кубики.
Рецепт быстрой пиццы на завтрак.
Ставим пиццу и духовку, разогретую до температуры 180, на 20 минут. Вот и все, невероятно душистый, полезный и вкусный завтрак готов.
«Быстро и легко»,
«Вкуснятина»,
«Надо приготовить»,
«Люблю такое» , – комментируют рецепт быстрой пиццы на завтрак подписчики фудблогера.
Рецепт быстрой пиццы на завтрак.
Отметим, что шпинат это отличный источник железа, помогающий создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям тела. Также в шпинате есть кальций, который необходим для здоровья костей и является важной сигнальной молекулой для нервной системы, сердца и мышц. Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.
Шпинат можно употреблять в любом виде, его огромное преимущество в том, что даже при термической обработке он сохраняет большинство питательных веществ.
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