Полезная и быстрая пицца на завтрак – это вполне возможно, и этот простой рецепт как раз пригодится.

Такая быстрая и легкая в приготовлении пицца может стать отличным завтраком , который насыщает полезными веществами и энергией надолго.

Никакого теста делать не придется. Вместо него можно использовать обычный лаваш.

«Завтрак аля-пицца. Быстро, полезно и вкусно!», - говорит об этом рецепте фудблогер и автор страницы с рецептами «Vita cooking».

Ингредиентов понадобится совсем немного. А именно: лаваш, шпинат, томаты (коктейльные или черри) – 5 шт, яйца – 3 шт, сыр моцарелла, соль и любимые специи.

Рецепт быстрой пиццы на завтрак.

Выкладываем лаваш в форму для запекания. А сверху – шпинат и порезанные помидоры.

Далее вбиваем яйца, добавляем соль и любимые специи. Щедро посыпаем пиццу сыром моцарелла, который можно порезать на кубики.

Рецепт быстрой пиццы на завтрак.

Ставим пиццу и духовку, разогретую до температуры 180, на 20 минут. Вот и все, невероятно душистый, полезный и вкусный завтрак готов.

«Быстро и легко»,

«Вкуснятина»,

«Надо приготовить»,

«Люблю такое» , – комментируют рецепт быстрой пиццы на завтрак подписчики фудблогера.

Рецепт быстрой пиццы на завтрак.

Отметим, что шпинат это отличный источник железа, помогающий создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям тела. Также в шпинате есть кальций, который необходим для здоровья костей и является важной сигнальной молекулой для нервной системы, сердца и мышц. Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.

Шпинат можно употреблять в любом виде, его огромное преимущество в том, что даже при термической обработке он сохраняет большинство питательных веществ.

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