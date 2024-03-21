Правильный диетический завтрак должен быть питательным и содержать больше калорий, чем другие приемы пищи в течение дня.

Но диетический завтрак может быть не только низкокалорийным, но и вкусным, пишет Politeka.net.

Например, это может быть коктейль с овсянкой и черносливом, тосты из цельнозернового хлеба, крем-сыра и ломтиками авокадо, или мюсли с йогуртом.

Еще одним рецептом вкусного и диетического завтрака поделилась фудблогерка «Vita cooking».

В таком завтраке всего 370 калорий.

Рецепт диетического завтрака.

Фудблогер предлагает использовать в приготовлении завтрака лаваш, помидор среднего размера, моцареллу (60 гр), а также белок яиц. Если использовать два яйца вместе с желтком, калорийность будет больше.

Рецепт диетического завтрака.

Ход приготовления следующий: белок или яйца выливаем в сковороду, добавляем помидоры, порезанные кубиками, и готовим под крышкой.

Моцареллу нарезаем и выкладываем на яйца. Перекладываем омлет с моцареллой на лаваш и скручиваем в ролл.

«Поджариваем на сковороде по две минуты с каждой стороны. Готово», - рассказала фудблогер.

Перед подачей на стол ролл можно разрезать пополам. На тарелку можно выложить зелень, любимые свежие овощи или ломтики авокадо.

Отметим, что куриные яйца являются один из лучших вариантов завтрака для понижения веса. Они не содержат значительного количества углеводов, богаты белком высокого качества, а также содержат полезные витамины и минералы.

В отличие от углеводов, белковые продукты нуждаются в усвоении как минимум час — именно поэтому яйца на завтрак являются классическим примером диетического питания.

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