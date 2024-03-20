В этом салате с курицей и ананасами ничего лишнего, каждый ингредиент наполняет блюдо нежным вкусом.

Салат с курицей и ананасами остается одним из самых популярных. И не зря, он ведь очень просто готовится, а подавать его можно как на обычный стол, так и на праздничный.

Ананасы в сочетании с курицей придают этому салату нежный вкус с легкой сладкой ноткой.

Фудблогер и автор страницы «Hotuyte ta smakuyte» подсказала, что еще можно добавить в салат, чтобы он получился действительно вкусным.

Также автор кулинарной страницы предлагает не просто смешать ингредиенты, а выложить салат слоями. Также можно использовать кольцо для формовки блюд.

Итак, ингредиенты понадобятся следующие: куриное филе, ананасы консервированные, кукуруза, свежий огурец, отварные яйца, майонез, соль, перец и зелень по вкусу.

Салат с курицей и ананасами.

Куриное филе необходимо отварить в специях или поджарить. Яйца тоже отварить.

Режем филе кубиком. Также нарезаем яйца, огурец и ананасы. Салат получится более нежным, если огурец почистить от кожуры.

Начинаем формировать салат. Сначала выкладываем слой из курицы, немного смазываем майонезом. Затем следует слой из консервированных ананасов. И снова майонезная сеточка. Следующий слой – консервированная кукуруза. Также можно смазать небольшим количеством майонеза. Еще один слой – свежий огурец. Его тоже можно смазать майонезом. Последний слой – отварные яйца и майонез.

Салат с курицей и ананасами.

Украсить салат можно зеленью.

Такой салат с курицей и ананасом будет особенно вкусным, если использовать не магазинный, а домашний майонез.

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