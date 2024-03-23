Крабовый салат – это любимое блюдо многих, которое можно менять, не только добавляя новые ингредиенты, но и экспериментируя с его внешним видом.

Так, самый простой способ приготовить крабовый салат – это порезать крабовые палочки и отварные яйца, добавить зеленый лук, консервированную кукурузу, майонез и перемешать.

Крабовый салат.

Многие любят добавлять в салат из крабовых палочек рис и консервированные ананасы. Также отлично смакует крабовый салат с твердым сыром. Его можно потереть или порезать кубиками.

Еще один способ обновить крабовый салат – приготовить его с плавленым сырком. И выложить не в миску, а слоями.

Таким рецептом крабового салата по-новому, в частности, поделилась фудблогер «Zhuravlina cooking».

Крабовый салат по-новому.

Ингредиенты нужны следующие: упаковка крабовых палочек, консервированная кукуруза – 1/2 банки, яйца вареные – 4 шт., плавленые сырки – 2-3 шт., зеленый лук и майонез.

Шаг первый – крабовые палочки не нарезаем, как обычно, а разбираем на волокна или нарезаем тоненькой соломкой.

Крабовый салат по-новому.

Выкладываем на тарелку. Сверху смазываем майонезной сеточкой.

Следующим слоем выкладываем натертые вареные яйца. Сверху снова делаем майонезную сеточку.

Далее – слой из плавленых сырков, натертых на крупной терке. И снова майонезная сеточка.

Крабовый салат по-новому.

Последним слоем выкладываем консервированную кукурузу. Украшаем крабовый салат по-новому нарезанным зеленым луком.

«Получается мега нежно и вкусно», – говорит фудблогер.

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